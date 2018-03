Tuffi - Coppa Tokyo 2020 : Tocci vince dai 3 metri - Batki batte Pellacani dalla piattaforma. Marconi trionfa dal metro : Prima due giorni a Bolzano con la “Coppa Tokyo 2020”, valida come prima prova di selezione per la Coppa del Mondo e, per le gare dal metro, come prima prova di selezione per gli Europei di Glasgow. Proprio da questa altezza si è tenuta la gara femminile. Il successo è andato a Maria Marconi, che ha chiuso con il punteggio totale di 258.35. Al secondo posto ha chiuso Noemi Batki (232.10) e sul podio ci è salita anche Francesca dallapè ...

Tuffi - Coppa Tokyo 2020 : a Bolzano torna Elena Bertocchi. In gara anche Tocci e Dallapè : Bolzano rimane la casa dei Tuffi in Italia per questo periodo dell’anno, visto che dal 2 al 4 marzo si terrà la Coppa Tokyo 2020 valida come prima prova di selezione per la Coppa del Mondo (dal 5 al 10 giugno a Wu Han in Cina) e soprattutto per le gare dal metro come prima prova di selezione per gli Europei di Glasgow (dal 6 al 12 agosto) Al via 72 atleti (40 maschi e 32 femmine) in rappresentanza di 19 società e sarà un’occasione ...

Tuffi - Coppa Tokyo 2020 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 2 al 4 marzo, secondo appuntamento della stagione a Bolzano con la “Coppa Tokyo 2020”, valida come prima prova di selezione per la World Cup e per le gare dal metro come prima prova di selezione per gli Europei di Glasgow. Al via 72 atleti (40 maschi e 32 femmine) in rappresentanza di 19 società. Il programma di gare avrà inizio venerdì mattina con le eliminatorie dai tre metri uomini e dalla piattaforma donne. Previste due prove ...