Trump non molla e rilancia dazi sulle auto europee

Trump non cede - niente esenzioni per Ue e Canada : La mossa, secondo l'Fmi, danneggerebbe l'economia degli Stati Uniti e di altri Paesi. Anche altri, ammonisce l'organismo economico, potrebbero essere tentati di seguire il precedente creato dal ...

Dazi : Trump non cede - niente esenzioni per Ue e Canada : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Dazi - Trump non cede : niente esenzioni per Ue e Canada : Donald Trump non cede alle pressioni e nelle ultime ore avrebbe ribadito di non volere nessuna esenzione sui Dazi ad acciaio ed alluminio, nemmeno per l'Europa ed il Canada. Lo riporta il Wall Street ...

I dazi di Trump colpiscono Canada e Brasile ma non la Cina : Roma, 2 mar. , askanews, I dazi annunciati dall'amministrazione Trump su acciaio e alluminio non colpiscono la Cina se non in modo molto marginale. Per l'acciaio i principali bersagli del dazio al 25% ...

Trump : dazi giusti. Ue : non staremo fermi : 13.26 "Quando gli Usa perde molti miliardi di dollari nel commercio con ogni paese con cui fa affari,le guerre commerciali sono giuste e facili da vincere. Basta non commerciare più,vinceremo". Così il presidente Usa Trump difendendo la sua proposta sui dazi su acciaio e alluminio. La mossa americana ha trovato il dissenso della Ue."Sono pronte le contromisure alle tariffe", ha detto il portavoce della Commisione,Winterstein. "Siamo pronti a ...

Donald e Melania Trump : la foto è virale. Lei super sexy e lui con nonchalance… Non servono parole - lo scatto dice tutto : il gesto in pubblico del presidente - davanti a tutti : Donald Trump e Melania, ancora loro. L’ultima foto è diventata virale e c’è da scommettere che per molti potrebbe essere la conferma di quanto pubblicato in un libro uscito anticipatamente negli Stati Uniti che descrive (anche) il rapporto, meglio dire ‘mancato rapporto’ tra il presidente e la sua signora. Da quanto si legge ne esce un matrimonio a pezzi in Fire and Fury: Inside the Trump White House, già best ...

Il capo ufficio ideale? Metà Papa e metà Favino (ma non come Trump) : Tutti lo vorrebbero diverso e raramente ne siamo contenti, anche perché è quasi impossibile che accontenti tutti: stiamo parlando del capo, di colui o colei che sul lavoro è nostro superiore ed è spesso il maggiore responsabile del nostro benessere lavorativo. Secondo uno studio riportato da Fortune, la metà dei lavoratori americani ha lasciato il proprio posto a causa di dissapori con il capo.Donne e uomini ad esempio difficilmente si ...

Russiagate - 007 Usa : “Trump non ha chiesto interventi contro le interferenze” : Russiagate, 007 Usa: “Trump non ha chiesto interventi contro le interferenze” Ma la Casa Bianca respinge le accuse del capo dell’intelligence americana: “Il presidente è più duro di Obama con la Russia” Continua a leggere L'articolo Russiagate, 007 Usa: “Trump non ha chiesto interventi contro le interferenze” sembra essere il primo su NewsGo.

Armi ai docenti - mobilitazione contro la proposta di Trump : “Libri non proiettili”. E gli studenti marciano a Washington : Rabbia, vergogna, dolore ma anche solidarietà, sostegno e mobilitazione. Dopo le parole del presidente Usa Donald Trump sulle Armi agli insegnanti per “garantire più sicurezza nelle scuole” in seguito alla strage di San Valentino alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, la reazione del popolo americano sta correndo veloce, anche sui binari del web e dei social media. Non solo #NeverAgain, hashtag di protesta contro le ...

Trump : codardo l’agente che non ha provato a fermare la strage in Florida : Trump: codardo l’agente che non ha provato a fermare la strage in Florida La guardia è rimasta all’esterno per circa quattro minuti, sul totale di sei in cui l’assalitore è stato dentro Continua a leggere L'articolo Trump: codardo l’agente che non ha provato a fermare la strage in Florida sembra essere il primo su NewsGo.

Berlusconi : “Trump? Signore particolare. Io non replico come lui : è come mettere m… nel ventilatore” : “Non ho ancora potuto parlare con Trump, che è un Signore molto particolare. Lo attaccano tutti, è come un alieno nei confronti della burocrazia di Washington e del partito repubblicano ma bisogna dire che ha due spalle così quasi come quelle che mi hanno dato mia madre e mio padre, sopporta tutto senza battere ciglio. Il giudizio lo vedremo più tardi”. Così Silvio Berlusconi intervenendo alla sede dell’Ance, ...

Trump vuole armare i professori e non c’è da stupirsi : Un momento dell’incontro di Trump con studenti,genitori e insegnanti alla Casa Bianca (Foto: Getty) Chi continua a stupirsi di Donald Trump e delle sue posizioni fa solo un insulto alla propria intelligenza. La proposta di armare gli insegnanti, pur dopo averli “formati”, è del tutto in linea col personaggio. Pare assurdo che, con quel foglietto in mano pieno di annotazioni degne di un novellino della comunicazione, di fronte a ragazzi, ...

Elezioni : Renzi - Di Maio e Salvini non con me in Tv e poi da Trump e Putin? : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Mi colpiscono Di Maio e Salvini che avevano garantito la disponibilità” ad un confronto televisivo, “poi alla prova dei fatti hanno avuto paura. Mi domando: se tu vuoi fare il presidente del Consiglio, il premier, parlare con Trump, parlare con Putin, puoi avere paura di un confronto televisivo con un avversario?” Lo dice Matteo Renzi intervistato dal Tg5. “Penso che la Lega e i ...

Trump - 'chi semina discordia non vincerà' : ANSA, - NEW YORK, 16 FEB - "Non possiamo permettere a quelli che seminano confusione, discordia e rancore di vincere": lo afferma Donald Trump commentando gli sviluppi del Russiagate. "E' tempo di ...