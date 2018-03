Dazi - Trump minaccia di nuovo l'Ue : 'Metteremo una tassa sulle vostre auto' : Dopo le pesanti critiche e ritorsioni Ue alla proposta di Donald Trump sui Dazi sull'acciaio, il presidente Usa minaccia una "tassa" sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. E su Twitter scrive: "...

Usa - Trump conferma i dazi e minaccia Ue : 'Tasse sulle auto europee' | : Il presidente degli Stati Uniti non solo mantiene le sue posizioni sull'import di acciaio e alluminio, ma punta anche il settore automobilistico. Il consigliere economico della Casa Bianca Gary Cohn ...

Trump minaccia tassa su auto europee : ANSA, - NEW YORK, 3 MAR - Donald Trump minaccia una "tassa" sulle auto europee vendute negli Usa. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue gia' massicce tariffe e barriere commerciali ...

Venti di guerra commerciale : la Ue minaccia ritorsioni contro i dazi di Trump : BRUXELLES - È con evidente nervosismo, ma anche la sottile speranza di un cambio di fronte americano che l'establishment comunitario ha reagito all'annuncio dell'Amministrazione Trump di voler ...

Usa - Pentagono in controtendenza su Trump : 'Il cambiamento climatico minaccia metà delle nostre 3.500 basi militari nel mondo' : L'allarme clima stavolta viene dal Pentagono. Il cambiamento climatico minaccia la metà delle 3.500 basi militari americane nel mondo. È quanto emerge da un rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, diffuso sul web dal Center for Climate & Security, un think-tank climatico di Washington. Stando al documento, ...

Trump minaccia nuove battaglie commerciali con l’Europa : NEW YORK - Donald Trump minaccia di dichiarare guerra - commerciale - all’Europa. Il presidente americano, in una intervista a Piers Morgan della tv britannica Itv, concessa durante...

I diritti minacciati dall’amministrazione Trump : Contraccezione, aborto, matrimoni omosessuali sono conquiste costate anni di lotte civili. Ma ora sono messi a rischio da provvedimenti che stanno passando inosservati. Leggi

Soros : Trump sparirà come i Bitcoin - la vera minaccia è Facebook : ... fare "una guerra nucleare per prevenire una guerra nucleare": una strategia "assolutamente contraddittoria." E degna di un uomo che rappresenta "un pericolo per il mondo". Ance se forse in ...