Trump manda fuori strada Fca | -5 | 7%

Wolff : "Vi spiego perché Trump ha poche chance di finire il suo mandato alla Casa Bianca" : NEW YORK - L'ultima ramificazione di 'Fire and Fury', il libro di Michael Wolff su retroscena, drammi e tradimenti alla Casa Bianca, riguarda di nuovo Stephen Bannon, per molti mesi il consigliere più ...

Wolff : «Vi spiego perché Trump ha poche chance di finire il suo mandato alla Casa Bianca» : Intervista esclusiva all’autore di “Fire and Fury”, il libro su retroscena, drammi e tradimenti alla Casa Bianca che ha sconvolto l’entourage di Trump e portato alla cacciata dell’ex consigliere e stratega del presidente, Stephen Bannon...

Stephen Bannon ha ricevuto un mandato di comparizione in relazione all’indagine sui legami tra collaboratori di Trump e Russia : Stephen Bannon, ex capo stratega del presidente Donald Trump, ha ricevuto un mandato di comparizione in relazione all’indagine sui presunti legami tra i collaboratori di Trump e la Russia. La notizia è stata diffusa dal New York Times, che ha The post Stephen Bannon ha ricevuto un mandato di comparizione in relazione all’indagine sui legami tra collaboratori di Trump e Russia appeared first on Il Post.

Florida - resort di Trump rimandato per alcuni problemi : Proseguono gli sgambetti contro Donald Trump. Stavolta niente grane politiche o diplomatiche, però. A finire nei guai è uno dei resort del tycoon, come rileva il Miami Herald. Da un'ispezione è emerso che al Mar-a-Lago Club di Palm Beach, in Florida, vi sarebbe una scala pericolosa e alcuni rilevatori di fumo non a norma. Queste grane hanno portato all'esito negativo dell'ispezioneeffettuata l'8 novembre scorso.Non su tutto ...

La parolaccia di Trump manda in tilt i media : Si può dire o non si può dire? Il termine ‘shithole‘, che Donald Trump ha usato per apostrofare alcuni Paesi da cui partono migranti con destinazione Stati Uniti, ha costretto i media a stelle e strisce, e in particolare le emittenti televisive, a risolvere un insolito rebus. Quando un presidente utilizza una parola così volgare, che si fa? Si ammorbidisce? Si usa un sinonimo? Si censura? In ogni redazione, da quelle dei colossi a ...

Il Papa manda un messaggio a Trump su Gerusalemme - Corea e migranti : ... ma anzi a una riscoperta di quelle radici e tradizioni che hanno nutrito la ricca storia della Nazione e che costituiscono un inestimabile tesoro da offrire al mondo intero".