Trump e la sfida sui dazi : Le guerre commerciali? Buone e facili da vincere : Roberto FabbriLe guerre commerciali «fanno bene e sono facili da vincere». «Presto daremo il via a dazi reciproci, così imporremo le stesse tariffe che vengono imposte a noi». È un Donald Trump a testa bassa quello che ieri ha ripreso il più che controverso tema dei dazi su acciaio e alluminio che il presidente aveva lanciato già il giorno prima.Giovedì Trump aveva incassato impassibile la rivolta di un ...

Clooney in marcia con gli studenti. La sfida a Trump parte dalle armi : Stavolta è diverso. La strage di Parkland, e l’attacco degli studenti sopravvissuti contro le armi, sta creando un movimento che forse inizia a scuotere la politica americana. Si capisce dal presidente Trump, che valuta iniziative per limitare la vendita, o da George Clooney, che donando mezzo milione di dollari per organizzare la «March for Our Li...

Il missile di Putin che sfida Trump : (AdnKronos) – La Federazione russa sta spingendo forte sull’industria bellica. Del resto gli scenari di guerra in questi anni sono cambiati e si sono allargati. Per questo sono state sviluppate nuove tecnologie e nuove armi. Ma è sulla difesa missilistica che si stanno concentrando maggiormente gli sforzi del Cremlino sopratutto dopo la ‘dottrina Trump’ sul nucleare che, prevede un’espansione del micidiale arsenale ...

Una parata militare a Washington? Trump sfida l'ultimo tabù : New York - Circolano già voci sulla data. Potrebbe cadere nel Memorial Day il 28 maggio. Oppure nel Giorno dell'Indipendenza il 4 luglio. E che dire del Veterans Day, giornata dedicata ai Veterani l'...

Trump lancia le 'mini nuke' e sfida la Russia : ... nella necessità di avere un deterrente verso l'uso delle armi più distruttive del mondo e nell'impegno da parte del nostro paese alla non proliferazione nucleare". È la prima volta dal 2010 che l'...

Donald Trump lancia le "mini nuke" e sfida la Russia : The Donald segue le orme di Ronnie. Il tycoon miliardario torna indietro di 37 anni e fa sua la lezione dell'attore diventato uno dei presidenti che hanno rivoluzionato il quadro internazionale: Ronald Reagan. Allora, con la decisione di posizionare in Europa i Cruise e i Pershing 2, il presidente Usa costrinse l'Urss a una corsa al riarmo che contribuì alla fine dell'impero sovietico, il cui comatoso stato economico non resse ad una ...

Trump sfida Fbi sul Russiagate Ok a pubblicazione del "memo" : Prosegue il braccio di ferro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e l'Fbi . Il tycoon avrebbe dato il suo ok alla pubblicazione del 'memo' stilato dal presidente repubblicano della ...

Joseph Kennedy III - il democratico che sfida Trump : «I bulli possono mettere a segno un colpo. Possono magari lasciare un segno. Mai però nella storia degli Stati Uniti sono riusciti ad abbattere lo forza e lo spirito di un popolo unito in difesa del proprio futuro». Joseph Kennedy III parlava a tutti mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pronunciava il Discorso sullo Stato dell’Unione. https://twitter.com/RepJoeKennedy/status/958549067616964608 I democratici hanno scelto un ...

Per sfidare Trump i democratici ripartono da Kennedy : La risposta a Trump è Kennedy. Nel senso che martedì sera, dopo il rituale discorso sullo stato dell’Unione, la risposta dei democratici al presidente repubblicano verrà affidata a Joe Kennedy III. Però la scelta del nipote di Bob, e pronipote di John e Ted, va oltre il valore della sua orazione. Rappresenta l’ennesimo ritorno sulla scena della din...

Trump sfida i palestinesi : Trattate o fermo gli aiuti : Donald Trump è giunto al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Dopo gli attacchi subiti nelle ultime settimane per le sue politiche portezioniste e per la scelta di Gerusalemme capitale, arriva la risposta di the Donald che davanti al premier israeliano Benjamin Nethanyahu mette nel mirino i palestinesi: "Ci hanno mancato di rispetto - le parole di Trump da Davos -. Noi abbiamo donato ai palestinesi centinaia di milioni di dollari ...

Trump sfida Cina e Corea del Sud : “Dazi su import di pannelli solari e lavatrici” : Donald Trump apre un nuovo fronte di conflitto, quello dei rapporti commerciali con la Cina. Facendo leva sul Trade Act del 1974 che concede al presidente americano l’ampia autorità di imporre dazi per tutelare le aziende straniere, il capo della Casa Bianca ha deciso di imporre per anni dazi del 30% sulle importazioni di pannelli solari e lavatrici negli Stati Uniti. La decisione del tycoon – riporta la stampa d’oltreoceano – ...

Trasformare la Disney in una Netflix e sfidare Trump : è il piano di Bob Iger : Il fondatore della Disney era affascinato dalla capacità della tecnologia di espandere il mondo delle narrazioni, rimuovere i limiti alla creatività e al commercio e aprire un nuovo orizzonte di ...