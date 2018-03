Trump contro Ue | minaccia tassa su auto europee

Trump verso nuovi dazi su acciaio e alluminio - ira dell'Ue : 'Pronte contromisure' : Il ministero dell'Economia ha aggiunto che Berlino attende adesso le 'conseguenze' all'annuncio di Washington 'con preoccupazione e osserverà la situazione con grande attenzione'. Stessa ...

Dure reazioni ai dazi di Trump su alluminio e acciaio : la Ue annuncia «contromisure a giorni» : NEW YORK - Donald Trump ha annunciato che la prossima settimana approverà dazi per proteggere l’industria siderurgica americana, nonostante il rischio di scatenare guerre commerciali...

Trump spiazza l'America : Legge contro le armi : Ha spiazzato gli Stati Uniti, ha fatto ingoiare un enorme rospo alla onnipotente Rifle National Association (la lobby degli armieri che riforniscono agli americani di fucili e pistole) e ha costretto a sedersi intorno al suo tavolo i maggiorenti parlamentari dei due partiti, tutti costretti a chiamarlo con rispetto «Mister President». Trump ha preso in mano la questione delle stragi causate dalla diffusione delle armi e ha ...

Trump annuncia pesanti dazi contro importazione di acciaio e alluminio. Cina ed Europa : "Reagiremo" : La decisione finale sarà ufficializzata la prossima settimana ma Trump ha confermato che la sua intenzione e' di imporre dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Juncker: "La UE reagirà in modo netto e proporzionato". E la guerra commerciale spaventa le borse: Wall Street chiude con un tonfo del 2%

La Fed contro Trump : il libero scambio fa bene : ... Trump aveva scritto: "Le nostre industrie di acciaio e alluminio , e molte altre, sono state decimate da decenni di commercio sleale e di una politica scorretta con i vari Paesi del mondo. Non ...

Russiagate - 007 Usa : “Trump non ha chiesto interventi contro le interferenze” : Russiagate, 007 Usa: “Trump non ha chiesto interventi contro le interferenze” Ma la Casa Bianca respinge le accuse del capo dell’intelligence americana: “Il presidente è più duro di Obama con la Russia” Continua a leggere L'articolo Russiagate, 007 Usa: “Trump non ha chiesto interventi contro le interferenze” sembra essere il primo su NewsGo.

Armi ai docenti - mobilitazione contro la proposta di Trump : “Libri non proiettili”. E gli studenti marciano a Washington : Rabbia, vergogna, dolore ma anche solidarietà, sostegno e mobilitazione. Dopo le parole del presidente Usa Donald Trump sulle Armi agli insegnanti per “garantire più sicurezza nelle scuole” in seguito alla strage di San Valentino alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, la reazione del popolo americano sta correndo veloce, anche sui binari del web e dei social media. Non solo #NeverAgain, hashtag di protesta contro le ...

