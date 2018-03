Trump alla guerra dei dazi E l’Europea è pronta a rispondere 

Trump - Kushner e Ivanka via dalla Casa Bianca? : Oltre che ricattabile e manipolabile, infatti, il misterioso consigliere potrebbe modellare interi comparti della politica estera statunitense sulla forma dei suoi affari. Potrebbe addirittura averlo ...

'Trump vuole Kushner e Ivanka fuori dalla Casa Bianca'

Dall'Ue alla Cina mezzo mondo in allarme su dazi acciaio Trump : Roma, 2 mar. , askanews, mezzo mondo in allarme e pronto alle rappresaglie per l'annuncio di Donald Trump sulla volontà di aumentare i dazi sulle importazioni di acciaio e prodotti siderurgici. 'Non sarebbe la strada giusta e ...

Lite sui dazi alla Casa Bianca - ma Trump va avanti

Trump 2020 - The Donald rompe gli indugi : si ricandiderà alla presidenza Usa : NEW YORK - Donald Trump si ricandida per il 2020. Il tycoon ci riprova, insomma, e lo fa con largo anticipo. Mancano poco meno di tre anni alle elezioni presidenziali, ma la sua corsa per...

Giochi : Ivanka Trump alla finale del bob : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 25 FEB - Ultimo giorno di gare ai Giochi di PyeongChang e Ivanka Trump è andata a fare il tifo per gli equipaggi Usa alla finale del bob a 4. La figlia del ...

Usa - i genitori di Melania 'americani' grazie alla legge che ora Trump vuole abolire : ... 'per la nostra economia, la nostra sicurezza ed il nostro futuro', i ricongiungimenti a coniugi e figli minori. Non solo i democratici ma anche alcuni repubblicani si oppongo a questa misura che va ...

Elezioni : Renzi - no a professionisti paura - ci portano a deriva alla Trump : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “Noi non vogliamo che in Italia vincano i professionisti della paura, quelli che a forza di evocare minacce e allarmi rischiano di portarci a una deriva culturale, ancora prima che politica” come quella di Donald Trump nella Stati Uniti che, dopo quanto accaduto in Florida, “ha detto che si dovrebbero armare gli insegnanti”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Facebook da Firenze per ...

Trump : "Armi agli insegnanti - valutiamo". Alla Casa Bianca gli studenti sopravvissuti alle stragi : Armi agli insegnanti, il resoconto di Leggo.it. Trump appare disposto a considerare l'idea che insegnanti, appositamente formati, possano essere muniti di armi, per poter reagire in simili...

Trump attacca l'Fbi : "Pensa solo al Russiagate e ignora segnali dalla Florida" : Donald Trump si scaglia contro l'Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida. In un tweet, il presidente Usa sostiene che l'Fbi "sta trascorrendo troppo tempo nel tentativo di dimostrare la collusione russa con la campagna di Trump. Non c'è nessuna collusione. Ricominci daccapo e ci renda tutti orgogliosi", scrive Trump. Il Bureau aveva ammesso di non aver agito dopo gli ...