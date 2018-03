Trump a dieta dopo gli esami medici | è a rischio obesità

"Salute eccellente" - ma è stressato e ha il colesterolo alto. Il medico mette a dieta Trump : "Il presidente ha un cuore normale, non ha problemi cardiaci e ha un ritmo normale. Il suo cuore è in buona salute" e anche le sue funzioni cerebrali sono nella norma. Dopo mesi di voci e di polemiche, ieri Donald Trump ha pubblicato i suoi esami clinici, svolti il 12 gennaio da Ronny Jackson, il medico del presidente. Il colesterolo del presidente Usa è di 223, per questo motivo il medico ha prescritto a Trump un piccolo aumento ...