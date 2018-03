Toscana | numero record celiaci | oltre 15 000 i casi diagnosticati 

meteoweb.eu

(Di sabato 3 marzo 2018) Insono15.000 idiagnosticati (pari allo 0,38% della popolazione). Un dato che fa sì che a livello nazionale la nostra regione sia quella con la prevalenza media più alta di(fonte Relazione annuale al Parlamento 2015). E tanti ancora sono i non diagnosticati, per la cui emersione è forte l’impegno della sanità. Altrettanto forte l’impegno per garantire a chi soffre di celiachia un’assistenza sempre più appropriata e di qualità. Vanno in questa direzione due delibere approvate di recente dalla giunta regionale, con le quali si risponde in maniera esaustiva e innovativa alle istanze di aggiornamento rappresentate dalla comunità scientifica e dall’associazione dei pazienti. Ingià dal 2004 era stato definito un percorso assistenziale del paziente con celiachia e il modello attuato ha portato a favorire corrette ...