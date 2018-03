TORINO | MORTO MIMMO CANDITO Reporter di guerra per La Stampa | Vittorio Zucconi | tu

TORINO : lochard morto nel parco della Pellerina - il freddo la probabile causa : Un clochard è stato rinvenuto morto questa mattina nel parco della Pellerina a Torino: l’uomo, sulla trentina, è stato trovato in uno stabile abbandonato. Sembra che il decesso sia stato causato dal freddo. L'articolo Torino: lochard morto nel parco della Pellerina, il freddo la probabile causa sembra essere il primo su Meteo Web.

TORINO - orrore in borgo Aurora : un cucciolo morto di cinghiale sul marciapiede : I testimoni: "Scaricato da un pullmino". Fratelli d'Italia contro la sindaca: "Almeno a Roma i maiali sono vivi"

Carretta (Pd) : TORINO è su binario morto - sindaca presuntuosa : Torino, 13 gen. (askanews) Torino 'rischia di imboccare un binario morto' e la sindaca Appendino è presuntuosa 'come la volpe di Esopo'. Parola di Mimmo Carretta, segretario torinese del Pd, che è ...

E' morto a TORINO Maurizio Braccialarghe : Torino, 2 GEN - E' morto a Torino, nella sua casa, circondato dai suoi cari, Maurizio Braccialarghe, 60 anni, per anni assessore alla Cultura del Comune di Torino, quando sindaco era Piero Fassino, ex ...

Si dà fuoco in auto dopo un litigio con la moglie - morto un 46enne a TORINO : L'uomo era stato denunciato dalla moglie per violenze e ieri gli era stato notificato il divieto di avvicinamento. Questa mattina avrebbe provato ad entrare a casa della donna. Lei, spaventata, ha chiamato la polizia. A quel punto, sarebbe corso in auto dove si sarebbe dato fuoco

Feriti per i botti di Capodanno/ Da Napoli a TORINO : nessun morto - ma aumenta il numero dei minori coinvolti : Feriti per i botti di Capodanno a Napoli e Torino: 12enne colpito a una gamba, bomba carta alla Falchera manda in frantumi i vetri delle finestre di 30 abitazioni. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 19:05:00 GMT)

TORINO - ambulanza precipita in una scarpata : morto il paziente - feriti due volontari : Un' ambulanza della Croce Bianca del Canavese è precipitata nella serata di mercoledì in una scarpata a Pertusio (Torino) uccidendo il paziente che era a bordo. Ancora in corso di accertamento le ...

