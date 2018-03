Torino | Comune vieta atto nascita a gemelli nati da coppia gay

Torino - ufficio Comune nega atto di nascita di gemelli da coppia gay : Un ufficio del Comune di Torino ha negato la trascrizione dell'atto di nascita di due gemelli nati in Canada da una coppia di uomini con il sistema della gestazione per altri: l'atto era già stato ...

Torino - Comune nega a coppia gay trascrizione atto di nascita gemelli - : I piccoli sono nati in Canada da una coppia di uomini con il sistema della gestazione per altri. L'atto era già stato trascritto per il padre biologico e non è stato esteso all'altro genitore. Palazzo ...

Torino - il Comune nega l’atto di nascita ai gemelli figli di una coppia gay : Un ufficio del Comune di Torino ha negato la trascrizione dell’atto di nascita di due gemelli nati in Canada da una coppia di uomini con il sistema della gestazione per altri: l’atto era già stato trascritto per il padre biologico e non è stato esteso all’altro genitore. Palazzo Civico precisa che «le indicazioni date agli uffici erano di eseguire...

Torino - Comune nega a coppia gay trascrizione atto di nascita gemelli : Torino, Comune nega a coppia gay trascrizione atto di nascita gemelli I piccoli sono nati in Canada da una coppia di uomini con il sistema della gestazione per altri. L’atto era già stato trascritto per il padre biologico e non è stato esteso all'altro genitore. Palazzo Civico: “È una questione tecnica che affronteremo e ...

Smog - il Comune di Torino : “Prosegue il confronto su qualità dell’aria” : “Questa sera alle 16 prosegue il confronto in Città metropolitana con tutti i comuni coinvolti nelle limitazioni emergenziali del traffico“. E’ quanto annuncia un comunicato stampa del Comune di Torino. “La dgr regionale – si legge – indica come misure di minima quelle definite come “misure temporanee” nell’accordo padano. Si dice sempre nella dgr che “ogni bacino farà riferimento a una ...

Torino - Tar respinge ricorso contro Comune sul caro sosta : Torino, 17 gen. (askanews) Il Tar Piemonte ha respinto i ricorsi proposti da due cittadini torinesi che contestavano l'aumento degli abbonamenti di sosta per i residenti, decisi dalla Giunta Appendino.

Torino : via libera al piano Gtt - ma il Comune non mette i soldi sul tavolo : Il piano per mettere in sicurezza Gtt è stato approvato dal Comune. I soldi, per ora, non si sono visti. Il Comune, attraverso Fct, la holding che ha le azioni della società, non si è presentata ...

Fca - Fiom : Comune e Regione chiederanno investimenti su Torino : Torino, 12 gen. (askanews) 'Prendiamo positivamente atto che le istituzioni locali, presenti all'incontro di oggi al massimo livello, condividono le nostre preoccupazioni sul futuro di Fca a Torino, ...

Comune Torino - i revisori dei Conti lasciano : “Ostacoli e pressioni” | Appendino “sorpresa” : Comune Torino, i revisori dei Conti lasciano: “Ostacoli e pressioni” | Appendino “sorpresa” Il Collegio dei revisori del municipio torinese ha rassegnato “le proprie irrevocabili dimissioni” in polemica con l’amministrazione M5s di Chiara Appendino, spiegando che “i noti accadimenti degli ultimi mesi hanno generato difficoltà e ostacoli”. Il sindaco: “Prendiamo atto”. ...

Comune Torino - i revisori dei Conti lasciano : "Ostacoli e pressioni" | Appendino "sorpresa" : Il Collegio dei revisori del municipio torinese ha rassegnato "le proprie irrevocabili dimissioni" in polemica con l'amministrazione M5s di Chiara Appendino, spiegando che "i noti accadimenti degli ultimi mesi hanno generato difficoltà e ostacoli". Il sindaco: "Prendiamo atto".

Si sono dimessi i tre revisori dei conti del Comune di Torino - dopo un lungo scontro con la sindaca Chiara Appendino : Herri Fenoglio, Maria Maddalena De Finis e Nadia Rosso, i tre revisori dei conti del Comune di Torino – cioè i commercialisti, estratti a sorte, che hanno il compito di controllare i conti dell’ente locale – si sono dimessi oggi The post Si sono dimessi i tre revisori dei conti del Comune di Torino, dopo un lungo scontro con la sindaca Chiara Appendino appeared first on Il Post.

Torino - si dimettono i revisori dei Conti del Comune : “Difficoltà di comunicazione” : Colpo di scena al Comune di Torino. I revisori dei Conti della giunta Appendino hanno deciso di dimettersi, a causa degli attriti con i consiglieri del Movimento 5 stelle. I...

I revisori dei conti del Comune di Torino si sono dimessi : sono ormai insormontabili gli "ostacoli" che separano il Comune di Torino dai revisori dei conti, che hanno così comunicato le loro dimissioni irrevocabili, chiarendo di essere per "definizione estranei alle dinamiche politiche interne all'ente" e che mesi di polemiche hanno portato all'incrinarsi del rapporto di fiducia che deve esistere con l'amministrazione.Molte le questioni che hanno ...

Torino - SI DIMETTONO REVISORI DEI CONTI/ Scontro col Comune : “pressioni su bilancio dal sindaco Appendino“ : Caos nel Comune di TORINO, i tre REVISORI dei CONTI si sono dimessi per Scontro aperto con l'amministrazione M5s: "pressioni e clima di tensione" con il sindaco Chiara Appendino(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:47:00 GMT)