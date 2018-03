Tony Cairoli inizia con il piede giusto | scatterà davanti a tutti nel GP d' Argentina

Motocross - qualifying race GP Argentina 2018 : Tony Cairoli inizia con il piede giusto e domani partirà davanti a tutti - nella MX2 vola Pauls Jonass : Sono i campioni del mondo in carica, Tony Cairoli e Pauls Jonass ad aggiudicarsi le qualifying race del Gran Premio di Argentina 2018 e, quindi, domani partiranno davanti a tutti rispettivamente nel GP della MXGP e MX2. MXGP Tony Cairoli (KTM) domina la sua gara dall’inizio alla fine, allungando sugli inseguitori e non voltandosi più indietro. Il siciliano, infatti, chiude con 5.8 secondi di vantaggio sul belga Jeremy van Horebeek (Yamaha) ...

Motocross - Round Argentina 2018 : Tony Cairoli punta al successo - i primi rivali Herlings e Febvre : Prenderà il via questo weekend in Argentina il Mondiale 2018 della classe MXGP di Motocross . Riparte la caccia ad Antonio Cairoli , tornato campione dopo due anni di digiuno. Reduce da due stagioni poco fortunate, con infortuni che lo hanno fortemente limitato, il pilota di Patti è tornato il dominatore di un tempo nel 2017, vincendo il suo nono titolo iridato, il primo dal cambio di moto (dalla KTM SX-F 350 alla SX-F 450). Tony ha così rilanciato ...

Motocross - Tony Cairoli torna e vince gli Internazionali MX. Prova di forza del Campione del Mondo : Tony Cairoli è torna to alla grande. Il Campione del Mondo ha incominciato la propria stagione agli Internazionali MX che si sono disputati nel weekend a Riola Sardo. La stella del nostro Motocross ha letteralmente dominato la gara: di fronte a 5000 spettatori, ha fatto registrare il miglior tempo nel giro cronometrato, ha fatto suo il just1hole-shot e ha tenuto un ritmo insostenibile per gli avversari. Il siciliano ha regolato agevolmente dei ...

Moto - Quante premiazioni al Coni per gli italiani delle due ruote : Collare d'oro a Kiara Fontanesi - Tony Cairoli e Franco Morbidelli : Così come Kiara Fontanesi, ragazza dei record con i suoi cinque Campionati del Mondo vinti nel Motocross Femminile. Dal canto suo, Franco Morbidelli ha riportato in Italia il titolo della classe ...