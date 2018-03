The Kolors a Gulp Music | Stash e la band da Celeste Savino | le anticipazioni del 3 marzo

A Verissimo Raoul Bova - Silvia Provvedi e Daniele Bossari - a Tv Talk Giancarlo Magalli - a Gulp Music The Kolors… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda sabato 3 marzo. Ospiti di Gulp Music del 3 marzo 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. I Kolors presentano il brano Frida (Mai, mai, mai) con cui hanno partecipato al 68° Festival di Sanremo. Per l’occasione risponderanno alle domande arrivate […] L'articolo A Verissimo Raoul Bova, Silvia Provvedi e Daniele Bossari, a Tv Talk Giancarlo Magalli, a Gulp ...

The Kolors a Domenica In dopo il Sanremo 2018 ispirato agli Imagine Dragons : video intervista del 25 febbraio e Frida live : I The Kolors a Domenica In, nella puntata in onda su Rai1 Domenica 25 febbraio, presentano il brano Frida, con il quale si sono presentati nell'edizione numero 68 della kermesse canora. I The Kolors hanno chiuso la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo entrando nella top 10 della classifica finale, conquistando la posizione numero 9. Per il gruppo è stata una doppia prova: oltre al debutto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, ...

“Grazie - di cuore”. La commozione di tutti per il commovente gesto di Stash. Il cantante dei The Kolors - nonostante i tanti impegni per il tour - ha deciso di dedicare il suo tempo a un’iniziativa davvero encomiabile : cosa ha fatto : Stash e i The Kolors dopo il successo di Sanremo stanno vivendo un’onda davvero molto positiva. Ma tra un impegno e l’altro, il ragazzo ha voluto dedicare il suo tempo a un impegno davvero bello e di gran cuore. Il prossimo 4 marzo all’Hart di Napoli partirà il loro tour. Intanto, però, la band conta i primi risultati di questo loro esordio completamente in italiano, e hanno di che essere contenti, dal momento che la ...

Stash & The Kolors / "Il periodo più difficile è quello che ringraziamo di più" (Domenica In) : I fan di Stash e The Kolors avranno l’occasione di vedere questa sera la band napoletana ospite di Che tempo che fa. Fiordispino ha voluto ricordare Ludovica Visentin(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:20:00 GMT)

Domenica In/ Anticipazioni : Milly Carlucci - Ultimo e The Kolors tra gli ospiti della Parodi (25 febbraio) : Domenica In, Anticipazioni e ospiti di oggi 25 febbraio: Milly Carlucci, Ultimo, Stash and The Kolors, Donatella Rettore e Tiberio Timperi tra gli ospiti delle sorelle Parodi.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:46:00 GMT)

STASH & The KOLORS/ Il ricordo di Ludovica Visentin - ecco chi è (Che tempo che fa) : I fan di STASH e The KOLORS avranno l’occasione di vedere questa sera la band napoletana ospite di Che tempo che fa. Fiordispino ha voluto ricordare Ludovica Visentin(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 09:28:00 GMT)

A Domenica In Milly Carlucci - Ultimo e The Kolors - a Che tempo che fa Michele Riondino - Claudia Pandolfi e Noemi… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Domenica 25 febbraio. Ospiti di Quelli che il calcio del 25 febbraio 2018 Alle 13.50 riprende su Rai2 Quelli che il calcio. Conducono Luca&Paolo e Mia Ceran. Ospite musicale della puntata è Mudimbi, terzo classificato tra le giovani proposte del Festival di Sanremo: canterà il pezzo Il […] L'articolo A Domenica In Milly Carlucci, Ultimo e The Kolors, a Che tempo che fa Michele ...

The Kolors - parte il 4 Marzo da Napoli il tour “Frida” : I Kolors sono reduci da un Festival di Sanremo che li ha “riportati” in Italia. Stash mi ha detto che il fatto di aver registrato un album come “You”, per quanto bellissimo, in Inghilterra, con sonorità british li ha allontanati non solo fisicamente, ma anche a livello umano, dal pop italiano. Con “Frida” sono tornati a casa. Non solo, hanno già scritto altre canzoni in italiano che non vedono l’ora di condividere. Li ho incontrati nello studio ...

GABRIEL GARKO/ Il fidanzato di Adua Del Vesco sostituito da Stash dei The Kolors? : Per GABRIEL GARKO, fidanzato di Adua Del Vesco, si prospetta all’orizzonte l’addio ad una importante fiction di successo. Il suo posto verrebbe preso da Stash dei The Kolors. (Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 03:13:00 GMT)

A marzo parte il 'Frida Tour" dei The Kolors : ... in testa c'è Trieste A San Valentino arriva al cinema 'La forma dell'acqua' di Guillermo del Toro 13 febbraio 2018 Il film candidato a 13 premi Oscar è una fiaba fantascientifica fortemente politica ...

The Kolors a marzo in tour : ROMA, 15 FEB - Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano "Frida , Mai, Mai, Mai, ", The Kolors tornano live. A marzo il "Frida tour" porterà la band dal vivo in tutta Italia con ...

Annunciato il tour dei The Kolors - i primi concerti dopo Sanremo 2018 : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : dopo il Festival di Sanremo, parte il tour dei The Kolors per presentare al pubblico italiano il nuovo progetto discografico, anticipato dal singolo Frida (Mai, mai, mai). La band vincitrice di Amici di Maria De Filippi nel 2016 si è classificata al nono posto nella finale del Festival di Sanremo. Durante la kermesse ligure, i The Kolors hanno presentato il brano Frida (Mai, mai, mai), scritto da Davide Petrella, Alessandro Raina e Dario ...

Frida (mai - mai - mai) - The Kolors | Testo - Audio - MP3 : Canzone The Kolors, Frida (mai, mai, mai): Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di The Kolors è Frida (mai, mai, mai): ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. “Mai Mai Mai”, verso tratto dal brano “Frida”, è diventato un vero e proprio tormentone, complice anche le Storie Instagram […]

La grinta dei The Kolors a Sanremo 2018 in Frida : video dell’esibizione nella finale all’Ariston : The Kolors a Sanremo 2018 cantano Frida (Mai, mai, mai) nella serata finale del Festival della Canzone Italiana. Partiti dal talent di Amici di Maria, vincitori della quindicesima edizione, il gruppo di Stash ha fatto il suo esordio sul palco dell'Ariston martedì sera, esibendosi per la prima volta in italiano. Frida (Mai, mai, mai) è un brano che tratta un sentimento d'amore letto in chiave contemporanea ed in tutte le sue forme, ed ...