Termini Imerese | riaperto il Museo del Motorismo siciliano e della Targa Florio

Termini Imerese - il piano Blutec slitta ancora. Ma Calenda rinvia la resa dei conti a dopo il voto : Non sarà solo il caso Alitalia a slitta re a dopo le elezioni. Il ministero dello Sviluppo economico ha rimandato a dopo il 4 marzo anche il dossier Termini Imerese . E questo nonostante il fatto che l’acquirente dell’ex impianto siciliano della Fiat, Blutec , sia in ritardo sui programmi, non paghi le imposte locali e, soprattutto, non abbia ancora fornito a Invitalia una rendicontazione su come è stato speso l’anticipo di 20 ...

Termini Imerese - ora Roma dovrà ricomporre il puzzle che lei stessa ha creato. Ma mancano dei pezzi : Basterà una nuova commessa Fiat a salvare Termini Imerese? Al di là dell’apparente paradosso, il dubbio è più che legittimo, mentre si avvicina la prova del nove al ministero dello Sviluppo economico in calendario per la seconda metà di gennaio dove non si potrà ignorare che l’altra commessa considerata chiave per rimettere in moto l’ex fabbrica Fiat, quella delle Poste, non è scontata. Eppure per sostenerla sono già stati anticipati più ...