Tennis | Finale Atp San Paolo | quando gioca Fabio Fognini? L’avversario dell’azzurro

Tennis - ATP Dubai 2018 : Roberto Bautista Agut vince il titolo. Battuto in finale Lucas Pouille : Roberto Bautista Agut ha vinto l’ATP 500 di Dubai. Lo spagnolo ha Battuto in finale il francese Lucas Pouille con il punteggio di 6-3 6-4. È dunque stato il 29enne di Castellón de la Plana a uscire vincitore da un torneo già privato della “solita” stella Roger Federer (sette vittorie qui), che dopo il ritorno al numero 1 a Rotterdam ha rinunciato a partecipare, e di colui che aveva preso il posto dello svizzero in cima al ...

Tennis - ATP San Paolo 2018 : Fabio Fognini in Finale! Demolito Cuevas - domani caccia al trofeo : Fabio Fognini è in finale al Torneo di San Paolo. Il ligure ha raggiunto l’atto conclusivo dell’ATP 250, che si sta disputando sulla terra rossa brasiliana, dopo aver sconfitto l’uruguayano Pablo Cuevas con un netto 6-4, 6-2. Il nostro numero 1 domani affronterà il vincente della match tra il cileno Jarry e l’argentino Zeballos con l’obiettivo di portare a casa il trofeo. Fabio è stato bravo a salvare un break point ...

Tennis - la Errani in semifinale al Challenger di Indian Wells : Sara Errani ha raggiunto le semifinali dell'«Oracle Challenger Series», torneo Wta 125k dotato di un montepremi di 150mila dollari in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Nella ...

Tennis - Del Potro piega Zverev - in finale ad Acapulco contro Anderson : Juan Martin Del Potro ha lasciato solo sei game al tedesco Alex Zverev - battuto 6-4 6-2 - nella semifinale del torneo di Acapulco e sfiderà in finale il sudafricano Kevin Anderson, vincitore sullo ...

Tennis : Voegele in finale ad Acapulco : Stefanie Voegele disputerà a 28 anni la prima finale della sua carriera in un torneo del circuito WTA. La 183a giocatrice mondiale si è qualificata...

Tennis - WTA 125k Indian Wells 2018 : Sara Errani in semifinale. Vittoria sul velluto contro Danielle Collins : La corsa di Sara Errani al torneo WTA 125k di Indian Wells prosegue. La giocatrice azzurra, partita dalle qualificazioni, si è qualificata alle semifinali battendo nettamente, 6-4 6-1, l’americana Danielle Collins, numero 119 della classifica mondiale e in tabellone con una wild card. Un successo netto per la Tennista bolognese, in un’ora e sette minuti, con cui prosegue la sua scalata al ranking, essendosi assicurata ...

Tennis - Fognini in semifinale a San Paolo. Nadal salta Indian Wells e Miami : REGALO SPECIALE PER SERENA - Ben quattro cartelloni pubblicitari giganti per celebrare 'la miglior mamma del mondo'. Li ha fatti installare Alexis Ohanian, marito di Serena Williams, nei pressi di ...

Tennis - Atp San Paolo : Fognini in semifinale : SAN Paolo - Fabio Fognini ha centrato l'ingresso nelle semifinali del 'Brasil Open', torneo ATP World Tour 250 dotato di un montepremi di 516.205 dollari in corso sui campi in terra rossa di San Paolo,...

Tennis - ATP San Paolo : Fabio Fognini domina il match contro lo spagnolo Garcia-Lopez. L’azzurro vola in semifinale : Prestazione autoritaria di Fabio Fognini nell’ATP San Paolo (Brasile). L’azzurro, impegnato nei quarti di finale del torneo brasiliano, si è imposto contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez (n.67 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 10 minuti di partita. Grazie a questo risultato il ligure conquista la semifinale dove incontrerà l’uruguaiano Pablo Cuevas (n.31 del mondo). Nel primo set l’avvio ...

Tennis - Wta Indian Wells : Errani ai quarti di finale : Indian Wells , CALIFORNIA, USA, - Sara Errani ha centrato l'ingresso nei quarti di finale dell''Oracle Challenger Series', torneo Wta 125k dotato di un montepremi di 150mila dollari in corso sui campi ...

Tennis - WTA 125K Series Indian Wells 2018 : Sara Errani inarrestabile! Arriva il pass per i quarti di finale : Sara Errani da sogno! L’azzurra liquida in due set la statunitense Kristie Ahn e vola ai quarti di finale nel torneo WTA 125K Series di Indian Wells: l’italiana si impone con il punteggio di 6-4 6-0 in un’ora e 27 minuti ed ora affronterà la statunitense Danielle Rose Collins. Nel primo set l’azzurra parte male, subendo in avvio un 3-0 non pesante, ma poi si scuote: la chiave di volta è un infinito quarto game, nel corso ...

Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup - i risultati dei primi due quarti di finale : Ecco chi sono gli avvocati che si sono aggiudicati i primi due quarti di finale della Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup L'articolo Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup, i risultati dei primi due quarti di finale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tennis - Fognini si arrende a Verdasco : fuori in semifinale a Rio : RIO DE JANEIRO - Si ferma in semifinale il cammino di Fabio Fognini al torneo Atp di Rio de Janiero , terra rossa, montepremi di 1.461.560 dollari, . Il 30enne di Arma di Taggia, numero 21 Atp e ...

Tennis. A Rio de Janeiro niente finale per Fognini superato dallo spagnolo Verdasco : ... torneo Atp 500, non disputando la sua migliore partita e venendo superato in due set dal numero 40 al mondo che questa sera sfiderà nell'ultimo atto l'argentino Schwartzman. Il match - In circa 1 ...