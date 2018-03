Tennis | Del Potro piega Zverev | in finale ad Acapulco contro Anderson

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i gironi e le partite dell’Italia. Uomini e donne in seconda divisione : Sorteggiati ad Halmstad, in Svezia, i gironi dei Mondiali a squadre di Tennistavolo, che si terranno nella stessa località dal 29 aprile al 6 maggio 2018. L’Italia, per poche posizioni, è fuori dalle migliori 24 squadre (26a piazza per le donne, 27a per gli Uomini) e dunque sarà relegata in seconda divisione. L’Italia maschile è stata inserita nel Gruppo G con Ungheria, Grecia, Paraguay, Ecuador e Serbia. Di seguito il calendario ...

I Laureus Awards incoronano Federer e Totti. Bebe Vio incontra la leggenda del Tennis : Il tennista svizzero è stato premiato ai Laureus Sports Awards , gli Oscar dello sport assegnati allo Sporting Club di Montecarlo . 'Questo momento è molto speciale per me ha commentato Federer Tutti ...

Piqué trasforma la Coppa Davis nel mondiale di Tennis. Lukaku propone l'All-Star Game del calcio - Bolt a Manchester : Restando in tema di legami tra il calcio e gli altri sport, Romelu Lukaku lancia una nuova idea. L'attaccante belga del Manchester United propone di organizzare l' All-Star Game in Premier League, ...

Piqué rivoluziona la Coppa Davis : in una settimana il mondiale del Tennis : ... incluso l'innalzamento del prize money per giocatori e nazioni e l'assistenza tecnica ai giovani in tutto il mondo. La finale della nuova Coppa Davis sarà il festival del tennis mondiale'. Estoy muy ...

Tennis : Sara Errani nel tabellone principale dell’Oracle Challenger Series. Sconfitta Claire Lu in tre set : Missione compiuta per Sara Errani. L’azzurra ha centrato la qualificazione al main draw dell’“Oracle Challenger Series”, torneo Wta 125k dotato di un montepremi di 150mila dollari in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Nella finale delle ‘quali’, la 30enne romagnola, attualmente numero 143 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone (qualificazioni), ha superato in tre set (6-3 ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle finali. Doppio trionfo della Cina - Giappone a mani vuote : Il mondo del Tennistavolo è della Cina: questo il responso avuto a Londra, nella Team World Cup 2018. Le due finali, maschile e femminile, hanno visto il Giappone essere dominato in lungo ed in largo: per i nipponici due soli set vinti in sei incontri. La squadra cinese nel corso del torneo non ha perso neppure un incontro, né con gli uomini, né con le donne. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Finalissima Cina-Giappone ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle semifinali. Sarà una doppia sfida Cina-Giappone : Il mondo del Tennistavolo se lo spartiscono Cina e Giappone: a Londra, nella Team World Cup 2018, le due finali, maschile e femminile, saranno teatro della doppia sfida tra le due potenze di questo sport, in accordo con le teste di serie assegnate all’inizio della manifestazione. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Semifinali Cina-Inghilterra 3-0 Corea del Sud-Giappone 2-3 Torneo femminile Semifinali Giappone-Corea del ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati della seconda giornata. Tabelloni allineati alle semifinali : seconda giornata della Team World Cup di Tennistavolo: a Londra si sono giocate la terza giornata della fase a gironi ed i quarti di finale dei tornei maschile e femminile. Cina e Giappone piazzano i propri Team in semifinale in entrambi i Tabelloni, mentre le altre squadre qualificate sono Corea del Sud ed Inghilterra tra gli uomini e Corea del Nord ed Hong Kong tra le donne. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Fase a ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati della prima giornata. Sei squadre già ai quarti : prima giornata della Team World Cup di Tennistavolo: a Londra si sono giocate le prime due giornate della fase a gironi dei tornei maschile e femminile. Sei squadre già certe del primo posto e qualificate ai quarti, mentre tra gli uomini Germania ed Hong Kong sono certe del passaggio del turno (per differenza match vinti), ma dovranno attendere domani per sapere se da prime o seconde del girone. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : le stelle della manifestazione. Ci sono Dimitrij Ovtcharov - Ding Ning e Bernadette Szocs : Mancano ormai poche ore: da giovedì 22 a domenica 25 febbraio si terrà a Londra la Team World Cup 2018 di Tennistavolo. Dodici Paesi al maschile ed altrettanti al femminile si daranno battaglia per portare a casa il titolo. Le squadre saranno divise in gironi da tre e le prime due passeranno ai quarti di finale. Sabato spazio alle semifinali e domenica alle finalissime. Nel torneo maschile si sono qualificate: Cina, Giappone, Germania, Hong ...

Bundesliga - i tifosi contro il posticipo del lunedì : dagli spalti piovono palline da Tennis : In Bundesliga impazza la protesta di un nutrito gruppo di tifosi che sono contrari al fatto di aver ripristinato il posticipo del lunedì sera. Il cosiddetto calcio 'spezzatino' non piace affatto ai ...

Bundesliga - protesta dei tifosi dell’Eintracht : “no alle partite di lunedì” e piovono palline da Tennis [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Roger Federer : l’eterno campione del Tennis è uno - nessuno e centomila : “Di ciò che posso essere io per me, non solo non potete saper nulla voi, ma nulla neppure io stesso”. La frase di matrice pirandelliana ho provato a metterla in bocca a Roger Federer che in una serata di febbraio dell’anno domini 2018 stupisce ancora tutti e ancor più se stesso. L’incredulità di ciò che gli accade stampata in viso sembra farlo uomo pieno di dubbio e meraviglia che ancora mette alla prova se stesso. Uno: Roger Federer ...

Roger Federer è di nuovo al primo posto della classifica ATP dei Tennisti professionisti (ed è il più vecchio della storia) : Il tennista svizzero Roger Federer è tornato al primo posto della classifica ATP, la più importante per i professionisti, dopo aver battuto l’olandese Robin Haase nei quarti di finale del torneo di Rotterdam. Federer ha superato lo spagnolo Nadal, ed The post Roger Federer è di nuovo al primo posto della classifica ATP dei tennisti professionisti (ed è il più vecchio della storia) appeared first on Il Post.