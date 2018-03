Tassa soggiorno in arrivo anche a Varallo

Narni - Tassa di soggiorno - critiche dal M5S : 'Sbagliato non ascoltare le categorie' : Narni " "Sbagliato non ascoltare le categorie di settore, sbagliato mettere una tassa del genere in questo preciso momento in cui Narni si sta per affacciare al mondo del turismo, sbagliate anche le ...

Turismo - il 2018 parte bene : +3% di presenze ad Arezzo. Esordio Tassa di soggiorno : 24mila euro dagli alberghi : La tassa di soggiorno , destinata ad alimentare la fondazione cultura del Comune , è scattata ufficialmente dal 1° gennaio anche ad Arezzo : imposta da 1 a 3 euro a pernottamento, ma la maggior parte ...

Torino - furbetti della Tassa di soggiorno : denunciati 30 albergatori : L'ammanco è di circa 300.000 euro. Titolari di hotel e pensioni di note località montane della Val Chisone e dell'alta Val di Susa sono stati denunciati - Una indagine della guardia di finanza di ...

Indagati 30 albergatori 'furbetti' della Tassa soggiorno - a Torino - : Roma, 16 feb. , askanews, In Piemonte oltre 30 albergatori, denunciati dalla Guardia di Finanza di Torino per aver indebitamente trattenuto, in totale, oltre 300.000 euro della tassa di soggiorno che ...

Tassa di soggiorno - contraria la Cna di Vittoria : La Cna di Vittoria, facendosi portavoce della categoria, si dice contraria all'ipotesi di un regolamento sulla Tassa di soggiorno e chiede rinvio

Turismo - ecco le proposte di Rossi : «Ministero dedicato - no Bolkestein - Tassa di soggiorno uniforme» : Questo dimostra quanto sia necessario insistere sul valore del Turismo, che per questa provincia rappresenta un valore importante e un grosso volano e veicolo di economia e lavoro. Allora proponiamo ...

Confcommercio e Federalberghi : Tassa di soggiorno per la promozione Aeroporto di Comiso : Il rilancio dell' Aeroporto siciliano di Comiso passi dalla destinazione della tassa di soggiorno ad attività di promozione e comarketing a favore dello scalo. E' la proposta lanciata da Confcommercio ...

Turismo : accordo Comune Palermo-Airbnb per Tassa di soggiorno (2) : (AdnKronos) - "Si tratta di un accordo - ha spiegato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - che permetterà da un lato di dare maggiore regolamentazione ad un settore, quello turistico, in continua espansione e che genera sempre più economia nella nostra città, e dall'altro di aumentare le entrate,

Turismo : accordo Comune Palermo-Airbnb per Tassa di soggiorno : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - Dal 1 aprile 2018 sarà Airbnb a riscuotere, già al momento della prenotazione, l’imposta di soggiorno di 1,50 euro a notte a persona dovuta dagli host e a versarla al Comune di Palermo. L’accordo, siglato oggi a Palazzo delle Aquile, prevede che i prezzi degli alloggi r

Alberghi torinesi non versano la Tassa di soggiorno : processati - per il pm è peculato : peculato: è questo il reato che la procura di Torino sta contestando a numerosi albergatori denunciati e processati per non avere versato ai Comuni il denaro raccolto con la tassa di soggiorno. Il ...

Le associazioni : "Tassa soggiorno - speriamo soluzione migliore da 2019" : La Spezia - Sulla manovra di bilancio che l'Amministrazione Comunale della Spezia si appresta a presentare al Consiglio Comunale, per la parte riguardante l'imposta di soggiorno, si sono tenute quest'...

Tassa di soggiorno troppo alto - confronto Fiap-Confartigianato : La Spezia - Il nuovo consiglio provinciale della Fiaip La Spezia composto dalla Presidente Valeria Ricci, la segretaria Milena Rosa, il vicepresidente Maurizio Sighinolfi, la delegata alla formazione, ...

Roma - Tutti dovranno pagare la Tassa di soggiorno - in vista un accordo anche con Airbnb. 3 - 5 euro/notte : ... ma non tutto il turismo è di "qualità": ossia non tutto ha la capacità di muovere l'economia locale, in quest'ottica l'amministrazione capitolina punta su accordi con i vettori aerei (l'aeroporto di ...