Superato il dolore adesso ricanto il mio amico Dalla

(Di sabato 3 marzo 2018) Mettersi nella scia di Lucio, contribuire a quella scia, e soprattutto guardare avanti, nella stessa direzione. Si apre il cd di Lucio! (Sony Music), l'ultimo album inciso da Ron dedicato all'fraterno, e capisci già tutto nella foto che ti appare: Ron e Lucio a bordo di una barca, con indosso occhiali Ray Ban e una giovinezza carica di ipotesi. Tutte, o quasi tutte, realizzate. L'esatto significato di una storia è in quello scatto. Uscito ieri, l'album Lucio! - dodici brani scritti dae reintepretati con solidi arrangiamenti da una band «virtuosa ed essenziale» - è la dedica (attesa da tempo) di Ron all'scomparso giusto sei anni fa, il primo giorno di marzo 2012. Una celebrazione in note alla quale si aggiunge un'eco in immagini domani, nel giorno del suo 75esimo compleanno, in prima serata su Sky Arte Hd con la ...