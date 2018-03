Sul Nord cade ancora la neve. La situazione regione per regione : Torna a fioccare su tutto il Nord Ovest, con temperature attorno allo zero e qualche disagio alla circolazione autostradale. A Milano questa mattina ha ripreso a nevicare dalle 9.30 con grande ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Austria eroica a Lahti! Vince in rimonta la team sprint! Sul podio Norvegia e Finlandia - azzurri nelle retrovie : Austria eroica a Lahti, dove va in scena il primo appuntamento post-olimpico della Coppa del Mondo 2017-2018. Wilhelm Denifl e Bernhard Gruber trovano la vittoria nella team sprint finlandese al termine di una straordinaria rimonta, piazzando una volata mortifera sul rettilineo finale e beffando la Norvegia e la Finalndia, che all’ultimo intermedio sembravano ormai pronte a contendersi la leadership. Gruber e Denifl hanno riportato così la ...

Neve Sul nordovest - le immagini intorno a Milano : Milano, , askanews, - Una nuova ondata di precipitazioni interessa il nord-ovest dell'Italia con intense nevicate. Il piano antiNeve di Autostrade per l'Italia è pienamente operativo con oltre 600 ...

Maltempo - Autostrade : nevicata intensa Sul Nord Ovest - 600 mezzi al lavoro : Autostrade per l’Italia comunica che, dalle prime ore di questa mattina, una nuova ondata di precipitazioni ha interessato il Nord Italia, con coinvolgimento della A1 tra Milano e Bologna, della A26 Genova-Gravellona e della A7 Serravalle-Genova. Attualmente le tratte di competenza di Autostrade per l’Italia sono tutte regolarmente percorribili, con unica limitazione sulla A26, tra l’allacciamento con la A10 e Casale Monferrato ...

Piogge gelate - forti disagi Sulle strade del Nord. Ancora neve a Milano : Autostrade: ripresa la circolazione sulla A1 in Emilia Romagna. Chiusi tratti della A26 per pioggia gelata

Maltempo - Sulle autostrade del Centro-Nord rischio pioggia gelata. Chiusi tratti della A1 e della A26 : ROMA - La gelida perturbazione che ha spaccato in due l'Italia investendo il Centro-Nord continua a far sentire i sue effetti soprattutto sulla grande viabilità. A colpire, in questo caso, è la ...

Maltempo - Sulle autostrade del Centro-Nord rischio pioggia gelata. Chiusi tratti della A1 e della A26 : Lo comunica autostrade per l'Italia, ricordando come "la pioggia gelata non può essere contrastata con la salatura del manto stradale". Prima della chiusura,...

Maltempo e gelicidio al Nord - treni fermi : riaperta l'A1 tra Milano e Bologna - ma è sempre caos Sulle autostrade : autostrade parzialmente chiuse, come la A1, nel tratto tra Milano e Bologna, e treni in partenza dalla Liguria ancora fermi: sono questi gli effetti del Maltempo e del gelicidio al Nord. Sono stati...

Gelicidio - bloccate in Emilia le autostrade A1 - A13 e A14. Liguria : caos Sulla A10 e Sull’Aurelia. Treni fermi al Nord : «Ghiaccio Sull’alimentazione» : Per il Gelicidio blocchi in mattinata sulla rete autostradale. Code ai caselli. Un tir si rovescia sull’Aurelia in Liguria: traffico fermo. Ferme quattro linee ferroviarie regionali: Genova – Milano, Genova – Torino, Genova – Savona e Parma – La Spezia

Maltempo - strade nel caos per il gelicidio : disagi Sulla A12 nella notte - bloccata l’Aurelia. Scuole chiuse al Nord e al Centro : L’autostrada è stata chiusa per il ghiaccio, auto e camion hanno dovuto passare per il passo del Bracco dove sono bloccati per il gelicidio. Bloccate elementari, medie, superiori e università in Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lombardia

Piogge gelate - forti disagi Sulle strade del Nord. In Liguria auto e camion bloccati su Via Aurelia : E' stata riaperta nella notte l'autostrada A12 tra La Spezia e Sestri Levante, che era stata chiusa a causa del ghiaccio formatosi dopo le abbondanti nevicate provocando diversi incidenti. La chiusura aveva spezzato in due la Liguria, anche a causa della contestuale chiusura della via Aurelia

Maltempo - oggi ancora neve al nord : rischio gelicidio Sulle autostrade : ancora neve al nord e tempo instabile al centro-sud. Dopo la neve il pericolo ora è il gelicidio, già in atto in alcune zone del Centro e in Romagna. sulle autostrade si segnalano molti disagi....

LIVE : Ancora neve Sull'Italia - disagi al Centro-Nord - : Da Milano a Firenze, fiocchi bianchi in molte città. In circolazione solo il 50% dei treni regionali in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana . Il 30% di quelli di Trenord non ...

