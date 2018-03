STRANGER THINGS - Nuova aggiunta al cast della stagione 3 e promozione di un personaggio

Nel cast di STRANGER THINGS 3 una new entry e un ritorno : più spazio alla sorellina di Lucas : Una conferma e una new entry nel cast di Stranger Things 3: nella serie TV originale Netflix creata dai Duffer Brothers, Priah Ferguson torna nel ruolo di Erica Sinclair e Maya Thurman-Hawke (figlia degli attori Uma Thurman ed Ethan Hawke) debutta nel ruolo di Robin. Secondo la descrizione fornita da Netflix, Erica parteciperà alla nuova battaglia insieme a nuovi amici: la sorellina ostinata di Lucas torna nella terza stagione, solo che ...

Più di 4 stagioni di STRANGER THINGS sono possibili - ma niente franchise : previsioni sul futuro della serie : Con le sue due stagioni Stranger Things è stato senza dubbio il successo più popolare di Netflix negli ultimi due anni, ma i suoi produttori non intendono far sì che il brand diventi un media franchise. Le idee sul piatto sono tante e i fratelli Matt e Ross Duffer, creatori della serie ambientata negli anni '80, hanno intenzione di esplorarle tutte, ma soltanto nell'ambito delle stagioni che sarnno realizzate per Netflix nei prossimi anni, ...

STRANGER THINGS - ecco le descrizioni di tre nuovi personaggi : Dovremo attendere molto probabilmente fino al 2019 per vedere i nuovi episodi di Stranger Things, dato che le riprese della terza stagione partiranno secondo alcune indiscrezioni a metà aprile e continueranno fino all’inizio di ottobre. Ma nel frattempo iniziano a trapelare altri dettagli sulle avventure dei ragazzini di Hawkins, che torneranno a confrontarsi con la minaccia del Sottosopra non del tutto debellata alla fine della scorsa ...

Gaten Matarazzo di STRANGER THINGS sul suo personaggio : “Dustin mi somiglia molto - amo recitare” : Protagonista assoluto della kermesse Heroes Comic Con València, Gaten Matarazzo di Stranger Things è stato la grande attrazione dell'evento che si è tenuto lo scorso fine settimana nella cittadina spagnola. Lunghe file di appassionati della serie Netflix ad accoglierlo, tante richieste di foto, autografi e abbracci per il Dustin della saga diretta dai Duffer Brothers, acclamato come una star nonostante la giovanissima età. Il 14enne ...

Charlie Heaton in STRANGER THINGS 3 ci sarà : la conferma ufficiale dopo i problemi di droga : È ufficiale, torna Charlie Heaton in Stranger Things 3. dopo mesi di dubbi e incertezze su una sua possibile presenza, l'attore, che interpreta Jonathan Byers nella serie cult di Netflix, si era scusato per l'episodio avvenuto all'aeroporto di Los Angeles, dove la sicurezza lo aveva trovato in possesso di droga. A causa di questo, alla star era stato vietato l'accesso negli Stati Uniti, e costretto a tornare nel Regno Unito. La conferma ...

Pensa di essere nel “sottosopra” come in STRANGER THINGS : 20enne si cava entrambi gli occhi : Pensa di essere nel “sottosopra” come in Stranger Things: 20enne si cava entrambi gli occhi Una scena terrificante quella avvenuta lo scorso 6 febbraio di fronte ad una chiesa di Anderson, in Sud Carolina. Kaylee Muthart, 20 anni, era sotto gli effetti di metanfetamine e altre droghe. Ad un certo punto ha detto di sentire […] L'articolo Pensa di essere nel “sottosopra” come in Stranger Things: 20enne si cava entrambi gli occhi sembra ...

Addio ai fratelli Duffer di STRANGER THINGS dopo la terza stagione? Netflix chiarisce la posizione degli showrunners : I fan devono prepararsi a dire Addio ai fratelli Duffer di Stranger Things dopo la terza stagione? Negli ultimi giorni stanno circolando presunte voci secondo cui i due showrunners lasceranno il timone della serie, ambientata negli anni Ottanta, al termine della prossima stagione. Netflix intende chiarire la situazione. La notizia sui fratelli Duffer di Stranger Things era stata riportata nella giornata di ieri. Secondo tale annuncio, Matt e ...

STRANGER THINGS - Millie Bobby Brown presenta il suo primo fidanzato : ... la giovane attrice che ha interpretato Eleven in 'Stranger Things', è entrata nel mondo delle splendide adolescenti. Il 19 Febbraio, infatti, la ragazza ha compiuto 14 anni, ed ha condiviso sui ...

James Bay : nel video di 'Wild Love' ha un colpo di fulmine con una star di 'STRANGER Things' : Dai un'occhiata qui sotto! Se sei tra i fan di James Bay non puoi perderti per nulla al mondo il suo unico concerto italiano in programma a Milano a luglio. Cliccando qui trovi tutte le info utili ...

David Harbour di STRANGER THINGS balla con i pinguini e sostiene Greenpeace per una buona causa - video - : David Harbour di Stranger Things ha raggiunto il successo globale grazie al ruolo di Jim Hopper nella fortunata serie di Netflix. Quella parte non solo ha generato una legione di fan in tutto il mondo, ma lo ha consacrato, conferendogli nomination per gli Emmy e per i Golden Globes, fino alla vittoria ai SAG di quest'anno. Sui social, l'attore, prossimamente nei panni di Hellboy al cinema, è ...

