Strade Bianche | Benoot vince volando sul fango

Strade Bianche 2018 - le pagelle. Benoot corre da campione - grande prova per Bardet e Van Aert - deludono i favoriti : In una delle corse più dure degli ultimi anni è uscita la classe di Tiesj Benoot, che con un colpo da maestro nel finale ha fatto sua la dodicesima edizione delle Strade Bianche. Alle sue spalle troviamo Romain Bardet e Wout Van Aert, anche loro ben oltre le aspettative, mentre molti dei favoriti della vigilia hanno deluso. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni. Tiesj Benoot 10: una corsa perfetta, da vero campione. Questo ...

Strade Bianche 2018 : l’albo d’oro. Tiesj Benoot secondo belga a vincere : Dodicesima edizione per la Strade Bianche: in una giornata storica, visto il maltempo, si iscrive tra i vincitori il belga Tiesj Benoot (Lotto Soudal), secondo belga a trionfare dopo Philippe Gilbert. Andiamo a scoprire l’albo d’oro della corsa. Anno Vincitore secondo Terzo Monte Paschi Eroica 2007 Aleksandr Kolobnev Marcus Ljungqvist Mychajlo Chalilov 2008 Fabian Cancellara Alessandro Ballan Linus Gerdemann Strade ...

Strade Bianche - una giornata da ciclismo eroico per Tiesj Benoot : La Strade Bianche 2018 non ha risparmiato emozioni e colpi di scena. In una giornata davvero inclemente, con pioggia per quasi tutta la durata della corsa, è emerso il fiammingo Tiesj Benoot, talento della Lotto Soudal. Benoot è andato a riprendere e superare negli ultimi tratti di sterrato i due grandi protagonisti della corsa, Romain Bardet e Wout Van Aert, in fuga fin da 50 km dall’arrivo. Sagan, non ancora al top, non ha lasciato il segno, e ...

Strade Bianche 2018 - Tiesj Benoot : “La corsa più dura e bella che abbia mai fatto - vincere così è fantastico” : La prima vittoria da professionista ha sempre un sapore speciale ed oggi Tiesj Benoot l’ha conquistata in modo eroico. Il 23enne belga ha trionfato in solitaria sul traguardo di Piazza del Campo a Siena, conquistando così la dodicesima edizione delle Strade Bianche, grazie ad un numero da campione sull’ultimo tratto di sterrato. Nel dopo corsa un Benoot quasi incredulo della sua impresa ha così commentato la sua prestazione: “Lo scorso anno mi ...

Strade Bianche 2018 : trionfo di Tiesj Benoot in una giornata eroica. Quinto Giovanni Visconti : Una giornata da tregenda, una giornata Eroica come il nome che era dato a questa corsa qualche anno fa. La dodicesima edizione della Strade Bianche, gara entrata a far parte del circuito World Tour, va al belga Tiesj Benoot, riuscito ad arrivare in quel di Piazza del Campo a braccia alzate in solitaria. Prima vittoria da professionista per il giovane corridore della Lotto Soudal: ha scelto il momento giusto per cogliere un risultato che rimarrà ...

