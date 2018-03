Stefano Bettarini elogia Mara Venier e attacca Daniele Bossari

Isola dei Famosi 2018/ Stefano Bettarini boccia De Martino : "Non si espone" : Stefano Bettarini, ex inviato dell'Isola dei Famosi 2018, per nulla convinto del suo successore De Martino che non si espone troppo durante le dirette del programma di Canale 5(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 04:05:00 GMT)

Stefano Bettarini scartato dall’Isola a causa di Alessia Mancini : L’Isola dei Famosi: Stefano Bettarini non sarà naufrago per colpa della Mancini? Come molti sapranno bene, in questa edizione dell’Isola dei Famosi ci sono stati vari ritiri. La prima ad aver abbandonato l’Honduras è stata Chiara Nasti, la quale non è riuscita a superare i primi giorni di difficoltà. Successivamente anche l’ex tronista Francesco Monte è stato costretto a tornare in Italia per difendersi dalle accuse mosse ...

Stefano Bettarini rifiuta di tornare all’Isola dei Famosi? : L’isola dei Famosi 13: Stefano Bettarini non sarà un nuovo naufrago Alfonso Signorini ha lanciato una notizia stuzzicante in queste ore. Sull’ultimo numero di Chi uscito oggi infatti, nella rubrica chicche di gossip, è stato lanciato un piccolo scoop. In base quanto riportato dalla nota rivista sembrerebbe infatti che Stefano Bettarini fosse pronto per vestire i panni di naufrago sull’Isola 13. Insieme all’ex inviato ...

Stefano Bettarini - svolta "hot" : il siparietto bollente sui social : Che sirenetto Stefano Bettarini! L'ex difensore del Parma spiazza tutti con uno scatto bollente pubblicato sui social a beneficio delle fan. Sdraiato...

Stefano Bettarini spegne 46 candeline con la sua Nicoletta : Stefano Bettarini spegne una simbolica candelina sulla torta e brinda alla sua felicità con gli amici più cari. Ha compiuto 46 anni, ma ne dimostra decisamente meno. Merito del sorriso contagioso, del fisico super tonico e dell’amore per la sua Nicoletta Larini. Bettarini festeggia in Toscana, lontano dalla mondanità, ma vicino al suo amore e agli amici di vecchia data. Sui social condivide le immagini del suo compleanno e cinguetta: ...

Isola dei Famosi 2018: mentre Franco Terlizzi piange pensando al suo passato doloroso, Filippo Nardi si scaglia contro Cecilia Capriotti, rea di fare solo salotto.

Lo scontro tra Nadia Rinaldi e Francesco Monte all'Isola dei famosi 2018 continua: questa volta è la madre di lui ad essere chiamata in causa e il web insorge.

Francesca Cipriani e Alessia Mancini criticate da Stefano Bettarini : Isola dei Famosi: Francesca Cipriani e Alessia Mancini sono false? Parla Bettarini La tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da poco più di 10 giorni, ma i naufraghi hanno già fatto molto discutere. E in queste ore sono finite nell’occhio del ciclone la giunonica Francesca Cipriani e Alessia Mancini. Il motivo? In molti hanno criticato la Mancini, asserendo che sia fin troppo prepotente, mentre la Cipriani di essere ...

Francesco Monte, Lunedì in diretta la squalifica dall'Isola dei Famosi 2018? Momento delicato per l'ex tronista che riceve accuse anche da Jessica Cerniglia.

Stefano Bettarini frecciatine a Stefano De Martino : In un’intervista rilasciata al settimanale “Spy” Stefano Bettarini ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino: “Conosco le difficoltà che sta affrontando. Un consiglio: più sorrisi, spontaneità e coinvolgimento. Da rivedere completamente l’outfit”. Ma nonostante le parole non troppo simpatiche, Bettarini dà un sei al nuovo inviato dell’Isola e ai due opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Promossa con un otto la ...

Stefano De Martino, inviato dell'Isola dei Famosi 2018, riceve la benedizione di Maria De Filippi, che l'ha lanciato come ballerino professionista e conduttore ad Amici