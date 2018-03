Spazio | lanciato “Goes-17” | i suoi “occhi” proteggono il nostro Pianeta

Spazio : l’ESA cerca micro lanciatori - pronte già 5 industrie : I piccoli satelliti normalmente sfruttano le missioni più grandi per il lancio, ma trovare il giusto accoppiamento risulta difficile in quanto la data di lancio e l’orbita sono dettati dal carico utile principale. Un micro lanciatore può portare un piccolo satellite – tipicamente usato per l’osservazione della Terra, le dimostrazioni di tecnologia, la didattica e le telecomunicazioni – in orbita bassa partendo da terra o ...

Spazio : il razzo Soyuz-2.1a lanciato dal cosmodromo di Bajkonur : Successo per il lancio del razzo Soyuz-2.1a che trasporta il cargo Progress-MS-08: il razzo è partito dal cosmodromo di Bajkonur, Kazakhstan, e il cargo raggiungerà la Stazione spaziale internazionale tra 2 giorni. Per la prima volta nella storia si darà luogo a un nuovo schema abbreviato di avvicinamento e attracco, della durata di 3 ore e mezza. Il lancio era stato programmato per l’11 febbraio, ma a causa di un imprevisto tecnico, è ...

Musk ha lanciato una Tesla nello Spazio - ma con quelle rimaste sulla Terra ha qualche problema : ... che insieme formeranno la più grande centrale elettrica del mondo. Il progetto, iniziato con l'installazione degli impianti su circa mille case 'pilota', prevede l'impiego di pannelli solari da 5 ...

Lanciato il razzo Falcon Heavy Parte la colonizzazione di Marte Elon Musk alla conquista dello Spazio : E' partito da Cape Canaveral, in Florida, il Falcon Heavy di Space X, il più potente razzo al mondo. Il decollo è avvenuto con successo. E' il primo passo verso la colonizzazione di Marte Segui su affaritaliani.it

Lanciatori - Space Launch System : un altro passo verso lo Spazio profondo : Lo Space Launch System della Nasa compie un altro piccolo passo verso lo spazio profondo. L’1 febbraio il razzo pesante della Nasa ha infatti superato il secondo test sul controller di volo del suo nuovo sistema di lancio. Completata presso lo Stennis Space Center in Mississippi, la prova segue quella dello scorso 16 gennaio, quando il motore RS-25 si era acceso per circa 6 minuti. Il nuovo test, andato a buon fine come il primo e con una durata ...

Italia e Cina più vicine nello Spazio - lanciato satellite Cses : lanciato con successo dalla base cinese Jiuquan satellite Launch Center, nel deserto del Gobi nella Mongolia Interna, il satellite Cses - China Seismo-Electromagnetic satellite per l'osservazione ...

Spazio : lanciato il satellite CSES - il cacciatore di indizi per i terremoti : Alle 8:51 (ora italiana) è stato lanciato con successo dalla base cinese Jiuquan satellite Launch Center, nel deserto del Gobi nella Mongolia Interna, il satellite CSES (China Seismo-Electromagnetic satellite) per l’osservazione della Terra, realizzato dall’Agenzia Spaziale Cinese (CNSA) con l’obiettivo di sviluppare su scala globale nuovi metodi per lo studio di fenomeni geofisici quali terremoti ed eruzioni vulcaniche. Uno degli strumenti di ...

Spazio e lanciatori : debutta Falcon Heavy - l’auto elettrica di Elon Musk verso Marte : Settimana prossima l’auto elettrica di Elon Musk potrebbe essere nello Spazio. L’ipotesi, ventilata lo scorso dicembre, di utilizzare una Tesla Roadster come primo carico del nuovissimo razzo Falcon Heavy, è stata ora confermata da SpaceX. Il via libera è arrivato dopo che il vettore per carichi pesanti dell’azienda statunitense ha effettuato con successo il test di accensione statica lo scorso 24 febbraio da Cape Canaveral. Questa prova – ...

Spazio - lanciatori : presentato il patch della missione Orion : presentato al Kennedy Space Center a Cape Canaveral il patch ufficiale della Exploration Mission- 1 che accompagnerà il volo inaugurale della capsula Orion e del razzo Space Launch System. Il patch di forma triangolare, ricorda quelli utilizzati per lo Shuttle e rappresenta i tre principali elementi parte del programma Deep Space Exploration: Orion, Sls ed Exploration Ground System, il segmento terrestre della missione. Diversi elementi del ...

Spazio - lanciatori : Ariane 5 volerà fino al 2023 : Ariane 5 continuerà a volare, almeno fino al 2023. Secondo quanto dichiarato dal numero uno di Arianespace Stephane Israel il lanciatore europeo ha ancora davanti a sé una lunga serie di lanci: ben 23 prima di passare il testimone al suo successore Ariane 6. Nello specifico, nel triennio 2020-23, i due lanciatori saranno entrambi operativi, dato che Esa ha commissionato al prime contractor Airbus Defence un ordine del valore di un miliardo di ...

Spazio - Giappone : lanciato con successo satellite per l’osservazione terrestre : JAXA, l’Agenzia per l’esplorazione aerospaziale Giapponese ha lanciato con successo un satellite per l’osservazione radar della superficie terrestre sviluppato da Nec Corp., l’Asnaro 2: il lancio è avvenuto dal centro spaziale di Uchinoura, nella prefettura sud-occidentale di Kagoshima. Il vettore che ha immesso in orbita il satellite è un un razzo a combustibile solido Epsilon. L'articolo Spazio, Giappone: lanciato con ...

Spazio - l'India ha lanciato il razzo Pslv con 31 satelliti : Sriharikota, India (askanews) - l'India ha lanciato con successo il razzo Pslv-C40 (Polar Satellite Launch Vehicle) che ha messo in orbita il suo centesimo satellite, il CartoSat-2F, con compiti di ...

Spazio - India : lanciato il razzo PSLV - in orbita 31 satelliti : L’Agenzia spaziale Indiana ha lanciato oggi con successo un razzo PSLV che ha messo in orbita il 100° satellite del Paese ed il terzo della serie Cartosat-2, il cui scopo è rilevare immagini ad alta definizione che saranno prevalentemente utilizzate dalla Difesa. A bordo del vettore, partito dalla base di Sriharikota in Andhra Pradesh, anche altri 30 micro e nano-satelliti, due Indiani ed il resto di Regno Unito, Francia, Stati Uniti, ...

Spazio : la Russia perde i contatti con un satellite lanciato ieri : La Russia ha perso i contatti con un satellite lanciato ieri per l’Angola dal cosmodromo di Bajkonur, in Kazakistan: “Il contatto è stato temporaneamente interrotto“, ha spiegato una fonte del settore aerospaziale russo. Il satellite dell’Angola, Angostat-1, assicura servizi per le telecomunicazioni, ed è costato circa 280 milioni di dollari. Il 28 novembre scorso Roscosmos aveva perso i contatti con il satellite ...