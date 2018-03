Sparatoria campus Michigan : arrestato studente che ha ucciso genitori - : Il padre e la madre erano andati a prenderlo per lo "spring break". Il 19enne è stato preso dopo ore di caccia all'uomo

Sparatoria Michigan - la polizia arresta lo studente killer 19enne : Le autorità avevano diffuso una fotografia del giovane, nero, James Eric Davis Jr. originario dell'Illinois, chiedendo aiuto ai cittadini

MICHIGAN - Sparatoria IN UNIVERSITA' : STUDENTE UCCIDE I GENITORI/ Ultime notizie Usa : l'identikit del fuggitivo : MICHIGAN, SPARATORIA in università: STUDENTE UCCIDE GENITORI. Usa, le Ultime notizie: “E' armato e pericoloso”, avverte la polizia, che sta dando la caccia al 19enne.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 23:00:00 GMT)

Michigan - Sparatoria in università : studente uccide genitori/ Ultime notizie Usa : “E' armato e pericoloso” : Michigan, sparatoria in università: studente uccide genitori. Usa, le Ultime notizie: “E' armato e pericoloso”, avverte la polizia, che sta dando la caccia al 19enne.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:39:00 GMT)

Sparatoria e paura in un'università in Michigan : studente 19enne uccide i genitori. "E' in fuga armato e pericoloso" : Uno studente di 19 anni ha ucciso i suoi genitori in un dormitorio della Central Michigan University. James Eric Davis, come riferisce l'edizione online del Detroit Free Press, è...

La Sparatoria alla Michigan University : studente ha ucciso i genitori : E' successo in un dormitorio del college. James Eric Davis, 19enne iscritto al secondo anno, avrebbe ricevuto la visita dei genitori con cui sarebbe dovuto partire. E' ricercato dalla polizia

Sparatoria e paura in un'università in Michigan : due morti. Un uomo in fuga - "è armato e pericoloso" : paura in un'università negli Stati Uniti. Sono stati segnalati spari alla Central Michigan University e la Polizia ha lanciato l'allarme invitando studenti e staff a cercare riparo....

Almeno due persone sono state uccise in una Sparatoria alla Central Michigan University - lo sparatore è ancora ricercato : Almeno due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco al dormitorio della Central Michigan University, a Mount Pleasant, nello stato americano del Michigan. La polizia ha detto che lo sparatore è un ragazzo di 19 anni che The post Almeno due persone sono state uccise in una sparatoria alla Central Michigan University, lo sparatore è ancora ricercato appeared first on Il Post.

Due persone morte in una Sparatoria alla Michigan University : Ci sono due morti confermati negli Stati Uniti, dove un uomo ha aperto il fuoco nel campus della Central Michigan University, per poi darsi alla fuga.Gli spari sono stati segnalati intorno alle 16 (ora italiana), quando nello stato americano erano circa le 9. La polizia ha subito chiesto a studenti e insegnanti di cercare riparo, perché ancora l'uomo che ha sparato non è stato trovato.I colpi di arma da fuoco sono stati avvertiti nella ...

Sparatoria e paura in un college in Michigan : due morti. Un uomo in fuga - "è armato e pericoloso" : paura in un'università negli Stati Uniti. Sono stati segnalati spari alla Central Michigan University e la Polizia ha lanciato l'allarme invitando studenti e staff a cercare riparo....

Sparatoria e paura in un college in Michigan : due morti. Un uomo in fuga - "è armato e pericoloso" : paura in un'università negli Stati Uniti. Sono stati segnalati spari alla Central Michigan University e la Polizia ha lanciato l'allarme invitando studenti e staff a cercare riparo....

USA - Sparatoria all’Università del Michigan : due feriti. Uomo armato in fuga : USA, sparatoria all’Università del Michigan: due feriti. Uomo armato in fuga Gli agenti hanno segnalato la presenza di un Uomo sospetto nell’area: un Uomo afroamericano, “armato e pericoloso”.Continua a leggere Gli agenti hanno segnalato la presenza di un Uomo sospetto nell’area: un Uomo afroamericano, “armato e pericoloso”.Continua a leggere L'articolo USA, sparatoria all’Università del Michigan: due feriti. Uomo armato ...