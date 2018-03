Spaccio cocaina arrestata una 27enne

Siracusa. Traffico e Spaccio di cocaina 16 arresti : Maxi blitz antidroga dei Carabinieri di Siracusa. I militarti all’alba di martedì hanno eseguito un ordine di custodia cautelare a

Avola - nasconde cocaina pronta allo Spaccio : arrestato : Anche i mirati servizi per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, svolti con il supporto di specializzate unità cinofile antidroga, hanno consentito di arrestare, nella flagranza di reato, ...

Milano : usa auto come centrale di Spaccio cocaina - arrestato : Milano, 17 feb. (AdnKronos) - Un 22enne è stato arrestato dagli agenti del commissariato Comasina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate in Fontanelli a Milano, al termine di una serie di controlli. Il giovane è stato sorpreso con 20 grammi di stupefacen

Centrale Spaccio nel centro delLl'Aquila arrestato spacciatore e sequestrati 250 grammi di cocaina : L'Aquila - Una Centrale di spaccio in pieno centro storico di L'Aquila, in un appartamento a ridosso dell'Università e nei locali che popolano la movida del capoluogo. L'hanno scoperta i poliziotti della squadra Mobile della Questura del capoluogo, che nella notte tra giovedì e venerdì hanno arrestato il presunto spacciatore, un albanese incensurato residente nella frazione di Paganica. In casa aveva 250 grammi ...

Operazione antidroga con arresto in flagranza di un mazarese per detenzione ai fini di Spaccio di di sostanza stupefacente del tipo cocaina. : Nel serata del 26 gennaio 2018, nell'ambito di un'Operazione di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, predisposta a seguito di mirate ...

3 arresti a Roma per Spaccio di ecstasy e cocaina in discoteche : Roma – Tre cittadini italiani, due di sesso maschile e uno femminile, sono finiti in manette. Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile hanno... L'articolo 3 arresti a Roma per spaccio di ecstasy e cocaina in discoteche su Roma Daily News.

Varese : Spaccio di cocaina e marijuana - 6 arresti : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Varese sei cittadini albanesi, alcuni dei quali appartenenti allo stesso nucleo familiare e di età compresa fra i 24 e i 34 anni, per spaccio di cocaina e marijuana. Le indagini sono partite dal ritrovamento nel dicembre del 2016 del cadavere d

Cocaina e armi per un giro di Spaccio nel Milanese : 3 arresti : Milano, 15 gen. (askanews) Gli investigatori del commissariato Centro di Milano hanno arrestato tre uomini accusati di far parte di un giro di spaccio organizzato in un'associazione culturale fittizia ...

Sondrio : Spaccio di cocaina - un arresto : Milano, 15 gen. (AdnKronos) - Un cittadino nigeriano di 26 anni è stato arrestato dalla polizia a Sondrio per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre nascondeva in una fioriera vicino alla stazione ferroviaria della città un involucro di plastica. U

Ragusa : Spaccio cocaina nella città del commissario Montalbano - quattro arresti(2) : (AdnKronos) - Era un noto bar del centro storico di Scicli, in provincia di Ragusa, la centrale di una fiorente attività di spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina, della cittadina iblea. E' quanto emerge dall'operazione 'Verdura e devozione' dei carabinieri che questa mattina ha portato all

Scicli - 4 arresti per Spaccio di cocaina : Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della Tenenza di Scicli per spaccio di cocaina. Si tratta di Mormina, Ingallinesi, Inì e Mililli.

Ragusa : Spaccio cocaina nella città del commissario Montalbano - quattro arresti : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - I Carabinieri di Scicli e della Compagnia di Modica, nel Ragusano, stanno eseguendo quattro arresti per spaccio di droga. L'attività d'indagine ha "permesso di disarticolare un sodalizio attivo nel fiorente mercato della cocaina nella città sede del set della nota fict