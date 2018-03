Sono 46 milioni e mezzo i votanti per la Camera | 43 mln per il Senato

Sondaggisti - i 2 milioni di elettori Pd indecisi posSono cambiare il voto del 4 marzo : ecco come : Poche ore al voto, a quel 4 marzo che disegnerà il nuovo Parlamento e potrebbe restituirci un'Italia ingovernabile. E in queste ultime ore, i partiti si concentrano sull'enorme fetta di incerti ed ...

Imprenditore milanese sotto sfratto : “Lo Stato mi deve quattro milioni - ora Sono sul lastrico” : Imprenditore milanese sotto sfratto: “Lo Stato mi deve quattro milioni, ora sono sul lastrico” Sergio Bramini, la cui azienda è fallita, racconta la sua vicenda a Mattino Cinque. Continua a leggere L'articolo Imprenditore milanese sotto sfratto: “Lo Stato mi deve quattro milioni, ora sono sul lastrico” sembra essere il primo su NewsGo.

Save the Children : 357 milioni di bambini in zone di guerra. La Siria è il paese dove le conseguenze Sono peggiori : La Siria è il paese dove le conseguenze della guerra sono più gravi per i minori: oltre 357 milioni di bambini nel mondo – vale a dire uno su sei – vivono in zone colpite dai conflitti, il 75% in più rispetto all’inizio degli anni Novanta: è quanto emerge dal nuovo rapporto di Save the Children – intitolato Guerra ai bambini – secondo cui tra il 2005 e il 2016 oltre 73.000 minori sono stati uccisi o mutilati a livello ...

Lombardia - finti tablet del referendum : costati 23 milioni - Sono inservibili per gli studenti : MILANO Per 24.400 voting machine la Regione Lombardia ha speso 23 milioni di euro. Era il 22 ottobre 2017 quando gli apparecchi elettronici hanno sostituito , male per la verità, dato che il sistema ...

Sblocco del patto di stabilità : i Comuni del Vco posSono spendere 1 - 3 milioni per le scuole : Complessivamente nel Vco il governo ha aperto spazi finanziari a 22 Comuni, che ne hanno fatto domanda , per complessivi 4,9 milioni di euro: 1,3 milioni da destinare a interventi sulle scuole, mentre ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Bogarelli (ex Infront) : «Stimo MediaPro - 220 milioni in più Sono tanti» : «Conosco le persone di MediaPro dal 1983, sono dei cari amici, ma non ho nessun ruolo. sono persone che stimo e conosco da più di trent'anni, Non ho nessun ruolo in questo momento». sono le parole di Marco Bogarelli, fondatore ed ex presidente di Infront Italia, all'Adnkronos sull'ipotesi di un suo ingresso con un ruolo di vertice in MediaPro, la societ...

Elezioni - l’ultimo sondaggio Tecnè : centrodestra avanti - ma Sono quasi 4 milioni indecisi : Elezioni, l’ultimo sondaggio Tecnè: centrodestra avanti, ma sono quasi 4 milioni indecisi Tra i singoli partiti si assiste a una lieve crescita del M5s (al 28,3%), mentre arretrano leggermente Pd e Lega (rispettivamente al 21,8% e al 12,8%). Bene il partito di Emma Bonino +Europa Continua a leggere L'articolo Elezioni, l’ultimo sondaggio Tecnè: centrodestra avanti, ma sono quasi 4 milioni indecisi sembra essere il primo su NewsGo.

Votano gli italiani all'estero : avranno tempo fino al 1 marzo. Sono 5 milioni : Adesso bisogna solo aspettare per vedere cosa succederà nelle quattro circoscrizioni in cui è diviso il mondo: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America ...

Istat - ricatti e molestie sul luogo di lavoro. Ne Sono vittime 1 - 4 milioni di donne : Più in generale, fuori dalla vita lavorativa, sono circa 8 milioni 816.000 (43,6%) le donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale

Sono 8 - 8 milioni le donne che nella vita hanno subito molestie sessuali sul lavoro : Numeri preoccupanti e allarmanti su mobbing e molestie sessuali sul lavoro. L'allarme è lanciato dall'Istat che stima che siano 8 milioni 816mila (43,6%) le donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale e si stima che siano 3 milioni 118mila le donne (15,4%) che le hanno subite negli ultimi tre anni."Considerando solo le tipologie di molestie sessuali rilevate anche nell'indagine del ...

In Spagna Sono certi - la Juventus vuole Kane : pronti 250 milioni di euro : Harry Kane sarà il pericolo numero uno per la Juventus in Champions League. Il centravanti inglese del Tottenham è uno dei più forti classe '93 in circolazione e in questa stagione sta vivendo uno stato di forma esagerato. Il 24enne di Chingford, infatti, ha già messo a segno 28 reti in 28 presenze in tutte le competizioni e mancano ancora più di tre mesi al termine della stagione. Allegri sa bene che dovrà cercare di imbrigliarlo evitando ...

Juventus - dalla Spagna Sono certi : arriva il nuovo terzino! 30 milioni la clausola rescissoria… : Juventus, dalla Spagna sono certi: arriva il nuovo terzino! 30 milioni la clausola rescissoria… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, dalla Spagna- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “El Gol Digital”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani sul suo nuovo terzino sinistro. Possibile addio in estate ad Alex Sandro, ...

Sono duecento milioni le minorenni mutilate ogni anno : Purtroppo Sono oltre 200 milioni le adolescenti che hanno subito delle mutilazioni sessuali e quasi 3 milioni quelle a rischio ogni anno. L'OMS ha reso note le spaventose cifre in occasione della Giornata Mondiale per la "Tolleranza zero". Le donne a rischio Sono quasi tutte in età adolescenziale, spesso hanno meno di 15 anni ed appartengono a popolazioni residenti in Africa, Asia e Medio Oriente. Il loro numero sta lentamente scemando da ...