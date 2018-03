SONDAGGI ELEZIONI POLITICHE 2018 Fiducia nei leader | Gentiloni al top | Renzi giù

Elezioni - previsioni chi vince da SONDAGGI - previsioni aggiornati oggi sabato 3 marzo interni partiti : Non c'è alcun partito politico che può dormire sonni tranquilli, come tra l'altro dimostrato dai sondaggi aggiornati, interni e social. .

Elezioni 2018 : come andrà a finire? Osservate Berlusconi e capirete i SONDAGGI : I sondaggi – clandestini e non – sono stati banditi, ma in rete si cerca sempre di interpretare orientamenti e inclinazioni a poche ore di un voto più incerto che mai, tentando di indovinare exit poll e risultati delle Elezioni 2018. A ben vedere, non è necessario essere chiaroveggenti per intuire come andrà a finire. Basta infatti osservare gli atteggiamenti dei principali leader, soprattutto di quelli più avveduti in campagna ...

SONDAGGI ELEZIONI Politiche 2018/ Elettori Sinistra : Liberi e Uguali meglio con M5s - declassato Renzi : Sondaggi Politici Elezioni 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, ultimo giorno di campagna elettorale. CentroSinistra al 30% avvicinerebbe l'ipotesi di Larghe Intese Renzi-Berlusconi(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:35:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI POLITICHE 2018/ Il centrosinistra al 30% farebbe salirei Larghe Intese Renzi-Berlusconi : SONDAGGI Politici ELEZIONI 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, ultimo giorno di campagna elettorale. centrosinistra al 30% avvicinerebbe l'ipotesi di Larghe Intese Renzi-Berlusconi(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 03:19:00 GMT)

Elezioni 2018 : tutti parlano di SONDAGGI - ma i numeri non ci sono : Perché dal 18 febbraio scorso tutti i mezzi d'informazione, tutti i partiti, tutti gli esponenti politici parlano di come andranno le Elezioni, di chi...

Elezioni - a che ora i risultati? Il SONDAGGIsta Masia : "Alle 2 per il Senato - alle 5 per la Camera" : I risultati delle Elezioni di domenica 4 marzo? "Per il Senato entro le 2 del mattino e per la Camera intorno alle 5". A dirlo è il sondaggista Fabrizio Masia, volto noto ai telespettatori del TgLa7, ospite della...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Regionali Lazio : Zingaretti al 31% - Centrodestra davanti a M5s : ma alle Politiche… : Sondaggi politici Elezioni 2018: ultime notizie e intenzioni di voto prima del silenzio elettorale. Centrodestra avanti ma Noi con l'Italia-Udc rischiano lo sbarramento del 3%(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 11:50:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Centrodestra avanti col 35% - ma Noi con l'Italia-Udc rischiano lo sbarramento : SONDAGGI politici ELEZIONI 2018: ultime notizie e intenzioni di voto prima del silenzio elettorale. Centrodestra avanti ma Noi con l'Italia-Udc rischiano lo sbarramento del 3%(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 05:30:00 GMT)

Elezioni - Renzi vs Di Maio : “Parla solo di poltrone. Ora ci chiede voti - ma è incapace”. E rispolvera i SONDAGGI 2014 : “Ora Luigi Di Maio ci chiede i voti per fare un governo. C’è un piccolo particolare Luigi, è che noi ti reputiamo incompetente e incapace di guidare questo paese e come noi lo pensa la maggioranza degli italiani”. Così Matteo Renzi nel corso dell’iniziativa al cinema Adriano con Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti. Durante l’iniziativa, Renzi ha chiesto ai propri militanti l’ultimo sforzo di campagna ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Regionali Lombardia : Fontana davanti - ma Gori e il Pd sono più vicini : SONDAGGI ELEZIONI 2018, ultime notizie e intenzioni di voto: centrosinistra sfiora il 20%, cosa succede in caso di stallo? Regionali Lombardia, Fontana e Gori più vicini(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:05:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Cosa succede se manca la maggioranza? Larghe Intese - nuovo voto o… : Sondaggi Elezioni 2018, ultime notizie e intenzioni di voto: Cosa succede in caso di stallo? Larghe Intese Pd-Forza Italia, nuovo voto o... Le analisi ad una settimana dal 4 marzo(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 05:56:00 GMT)

ELEZIONI E MEDIA/ SONDAGGI - spot e presenze tv : le nuove stranezze della campagna elettorale : Per le ELEZIONI 2018 non mancano i Sondaggi clandestini, ma la comunicazione dei partiti è cambiata non poco rispetto al passato, con scelte particolari. Ce ne parla YODA(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 06:03:00 GMT)ELEZIONI TRUCCATE?/ Fake news e social, così il voto italiano può essere pilotato, di A. CurioniPAR CONDICIO/ MEDIAset, Mentana e quelle violazioni che valgono il voto di giovani e indecisi, di Yoda

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Collegi Uninominali - vola il Centrodestra : M5s al 28 - 3% - LeU toglie voti a Renzi : SONDAGGI politici verso le ELEZIONI 2018: intenzioni di voto e fiducia leader, Gentiloni la prima scelta mentre Renzi non va oltre il 30%. Berlusconi non convince(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:05:00 GMT)