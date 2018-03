Smog Milano | i livelli di PM10 superano la soglia di guardia

Smog - divieto auto diesel : Roma dal 2024 - Milano dal 2030 : La fine del motore diesel sembra sempre più vicina, non solo per lo stop di Toyota, ma anche a sentire le dichiarazioni dei sindaci delle capitali più importanti del mondo. Dopo Atene, Barcellona, Città del Messico, Londra e Parigi, anche Roma si è aggiunta all’elenco “Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea e a Città del Messico, durante il Convegno C40, ho annunciato che dal 2024 nel centro città di Roma sarà vietato l’uso di auto ...

Smog Milano : il livelli di PM10 restano sotto la soglia di guardia : restano sotto la soglia di guardia di 50 microgrammi al metrocubo i livelli di PM10 nella città di Milano. Ieri le centraline Arpa hanno rilevato concentrazioni dell’inquinante per 21 microgrammi al metrocubo in via Pascal, 30 in via Senato e 24 al Verziere. Nell’area metropolitana sono stati registrati 27 microgrammi a Limito di Pioltello. L'articolo Smog Milano: il livelli di PM10 restano sotto la soglia di guardia sembra essere il ...

Smog Milano : livelli di PM10 sulla soglia di guardia : In aumento le concentrazioni di PM10 a Milano città: si registrano valori sulla soglia (50 mg/mc). Ieri le centraline Arpa hanno rilevato 46 mg/mc a Città Studi e Verziere e 52 mg/mc in via Senato. L'articolo Smog Milano: livelli di PM10 sulla soglia di guardia sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog : Coldiretti - a Milano 17 mq di verde ogni abitante - 31 mq in Italia : Milano, 20 feb. (AdnKronos) - ogni residente a Milano ha a disposizione 17 metri quadrati di verde, contro una media nazionale di 31 metri quadrati. E' quanto sottolinea Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza in occasione dell’entrata in vigore dei provvedimenti antiSmog per il superamento del l

Smog Milano : Protocollo Aria - attive misure di primo livello : Da oggi a Milano sono attive le misure di primo livello sancite dal Protocollo Aria della Regione Lombardia per il superamento nei giorni scorsi del limite di 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili PM10 registrato dalle centraline Arpa nell’area urbana e metropolitana di Milano. Interessati dal provvedimento di blocco i veicoli per trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 compresa che non possono circolare ...

Smog Milano : livelli di PM10 sopra il valore limite : Restano sopra il valore limite di 50 microgrammi al metrocubo i livelli di PM10 a Milano: le centraline Arpa ieri hanno rilevato concentrazioni dell’inquinante per 55 microgrammi al metrocubo in via Senato e 58 al Verziere, mentre si fermano a 45 microgrammi in via Pascal. L'articolo Smog Milano: livelli di PM10 sopra il valore limite sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog Lombardia : il livelli di PM10 restano sotto i limiti a Milano e nell’area metropolitana : I livelli di PM10 restano sotto la soglia di 50 microgrammi al metrocubo a Milano. Ieri le centraline Arpa hanno registrato concentrazioni dell’inquinante per 28 microgrammi in via Pascal, 36 in via Senato e 36 al Verziere. Nell’area metropolitana sono stati rilevati 25 microgrammi al metrocubo a Limito di Pioltello. Valori sopra i limiti sono stati registrati nella provincia di Monza e Brianza, a Meda, a Como e in provincia di Lecco ...