Smartphone a meno di 80 euro | accessori gaming e coupon nelle offerte Amazon del giorno!

Perché si vendono meno Smartphone - ma niente panico - : La diminuzione è un inedito, è vero, ma secondo Idc il mercato tornerà a crescere. Gli smartphone più costosi rallentano le sostituzioni

Perché si vendono meno Smartphone (ma niente panico) : Ormai è ufficiale: stiamo iniziando a comprare meno smartphone rispetto al passato. Secondo quanto riportato dalla società di analisi Idc, nel 2017 il numero di questi dispositivi acquistati in tutto il mondo è stato di circa 1,46 miliardi, una cifra in calo dello 0,5% rispetto al 2016. E — vero motivo per cui il dato fa notizia — in calo in generale per la prima volta nella storia. La percentuale globale, scomposta in macro aree, vede ...

Il MWC 2018 non è solo Samsung Galaxy S9, nuovi Sony Xperia XZ2 e dunque top di gamma ma anche Nokia 1 con Android Go che si candida seriamente ad essere il miglior smartphone di quest'anno con sistema del robottino verde "snellito" a meno di 100 euro.

Più sicurezza meno stress con integrazione auto e Smartphone : Secondo la società di ricerche di mercato Gartner, entro il 2020 saranno 250 milioni i veicoli connessi in circolazione nel mondo, generando - con un inarrestabile effetto volano - la loro diffusione ...

Top 15 degli Smartphone con SAR più basso : chi emette meno radiazioni? : Ecco la top 15 degli smartphone con valori SAR più bassi: scopriamo insieme quali sono gli smartphone che emettono meno radiazioni secondo l'Ufficio Federale per la radioprotezione tedesco. L'articolo Top 15 degli smartphone con SAR più basso: chi emette meno radiazioni? è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Smartphone meno pericolosi (radiazioni SAR) : supremazia Samsung su Huawei : Lo scorso venerdì vi abbiamo parlato dei 10 Smartphone più nocivi quanto a SAR (Specific Absorption Rate, ovvero il valore del tasso di assorbimento specifico), un aspetto che non tutti prendono in considerazione in fase d'acquisto, ma che ognuno di noi farebbe meglio a verificare. Aggiornata a questo mese di febbraio, la speciale graduatoria (che ricordiamo essere stata riportata dal celebre portale 'phonandroid.com') vede in testa OnePlus ...

Adolescenti meno ribelli e meno felici : è tutta colpa dello Smartphone? : Negli Usa sta facendo discutere lo studio di una psicologa dell’Università di San Diego, Jean Twenge, sugli effetti negativi dell’iperconnessione alle nuove tecnologie. Ma siamo proprio certi che il rigetto del ribellismo sia un male? Forse l’eccesso di cura dei nostri giovani è solo la naturale conseguenza di una genitorialità più attenta. ...

I migliori Smartphone a meno di 400€ : Quella degli smartphone mid-range è attualmente la categoria più interessante sul mercato. Al suo interno potete trovare dispositivi davvero performanti e anche qualche top di gamma dello scorso anno. Proprio per questo motivo, se siete interessanti ai migliori smartphone a meno di 400€, sappiate che potrete togliervi più di una soddisfazione. In questa fascia di prezzo non è raro incontrare un prodotto “all-round”, che riesce ...

iPhone X - KGI : 'Meno vendite del previsto per Apple' | Due nuovi Smartphone in arrivo nel 2018 : L'iPhone X di Apple Tech Crunch iPhone X, KGI: 'Meno vendite del previsto per Apple' - Due nuovi smartphone in arrivo nel 2018 Da una parte la Kantar, società di analisi di mercato, la quale ha ...

State cercando uno Smartphone che costi poco e volete spendere meno di 100 euro? Ecco tre Ottimi dispositivi che offrono prestazioni incredibili contendo il prezzo Vernee M5, Oukitel K5 e Cubot Note Plus sono tre Smartphone Cinesi che costano meno di 100 euro

Dite addio agli adattatori da micro USB a USB Type-C - almeno sugli Smartphone Samsung : Sembra che Samsung abbia deciso di non inserire un adattatore microUSB - USB Type-C nella confezione di vendita dei propri smartphone. L'articolo Dite addio agli adattatori da micro USB a USB Type-C, almeno sugli smartphone Samsung è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.