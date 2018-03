Slowdive | il futuro della musica è da ricercare nel passato

ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 marzo 2018) Arrivano in Italia gli! La band inglese suonerà sabato 3 marzo presso Locomotiv Club di Bologna e il giorno seguente – domenica 4 marzo – all’Alcatraz di Milano (eventi organizzati per DNA Concerti). La formazione britannica oltre al meglio del proprio repertorio, presenterà dal vivo l’omonimo album, pubblicato a maggio 2017. Dopo essersi sciolta nel 1995, il clamoroso ritorno sulle scene è datato 2014 con una seria di concerti e il conseguente ritorno in sala d’incisione, avvenuto dopo ventidue anni. Il disco omonimo rassicura e, secondo svariate testate giornalistiche di riferimento, riconduce a quanto di meglio l’annoabbia saputo offrire in terminili. Non stiamo parlando di un capolavoro (ma poco ci manca), l’album è centrifugato prevalentemente nelaureoband; tra quei solchi si annidano gli impulsi giovanili appartenenti a «Just for a Day» (il ...