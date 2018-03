Slovacchia | omicidio Jan Kuciak | ' Rilasciati 6 dei 7 italiani arrestati'

Omicidio Kuciak - rilasciati sei italiani in Slovacchia : La polizia slovacca ha rilasciato la notte scorsa sei dei sette cittadini italiani arrestati in connessione con l'Omicidio del giornalista Jan Kuciak. Ne ha dato notizia stamattina l'agenzia di stampa ...

Reporter Slovacchia - Paci : omicidio 'ndrangheta svolta storica : Roma, 1 mar. , askanews, 'Se venissero confermate' le ipotesi investigative della polizia slovacca sull'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della compagna, 'saremmo di fronte a una svolta storica: l'...

Slovacchia - amico di ministri e parente di ‘ndranghetisti : chi è l’imprenditore arrestato per l’omicidio Kuciak : Quando si parla di Vadalà a Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, si pensa subito al boss Domenico Vadalà conosciuto come “Micu u lupu”. Non arrivano certamente al suo livello Antonino e Bruno Vadalà, due dei tre imprenditori arrestati in Slovacchia per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak. Tuttavia sono figli di Giovanni Vadalà detto “cappiddazzu” e descritto in alcune carte giudiziarie come un soggetto “di sicuro spessore criminale ...

