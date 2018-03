Siete sicuri di sapere tutto sul voto? Una guida in extremis

agi

(Di sabato 3 marzo 2018) Ci siamo, domani andrete a votare. E ci sono diversi errori che non dovrete commettere al seggio per non mettere a rischio la validità dele, almeno in un caso, non incorrere in guai con la giustizia. Inoltre, potreste aver deciso di votare solo ora e, ridotti all'ultimo momento, scoprite di non trovare più la tessera elettorale o di non riuscire a recarvi nel vostro Comune di residenza. Che fare? Proviamo a fare il punto. I cinque errori da non commettere 1) Vietato mettere la scheda nell'urna Una delle novità principali delle elezioni 2018 riguarda le schede elettorali. Per impedire ildi scambio, le schede sono dotate di un bollino anti-frode rimovibile con stampato un codice alfanumerico che sarà annotato al momento dell'identificazione dell'elettore. Le schede (di colore rosa per la ...