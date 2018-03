Siete sicuri di sapere tutto sul voto? Una guida in extremis : Ci siamo, domani andrete a votare. E ci sono diversi errori che non dovrete commettere al seggio per non mettere a rischio la validità del voto e, almeno in un caso, non incorrere in guai con la giustizia. Inoltre, potreste aver deciso di votare solo ora e, ridotti all'ultimo momento, scoprite di non trovare più la tessera elettorale o di non riuscire a recarvi nel vostro Comune di residenza. Che fare? ...