Sicilia | 11 milioni per opere contro il dissesto idrogeologico

Formazione Sicilia - Lagalla : 'Parte l'avviso da 110 milioni per il nuovo catalogo' : "Siamo in presenza di un aggiornamento del catalogo che e' stato definito anche con il contributo del partenarariato economico e sociale. Un bando che non e' l'esito di un lavoro solitario dell'...

Quasi 8 milioni di spettatori per 'La mossa del cavallo' - western Siciliano di Andrea Camilleri - TV/Radio - Spettacoli : Sfida vinta. Il western siciliano La mossa del cavallo-C'era una volta Vigata , primo film tratto dai romanzi storici di Andrea Camilleri, andato in onda lunedì su Rai1, conquista 7 milioni 996mila ...

Dalla Regione Sicilia 18 milioni per il co-marketing di Trapani e Comiso : Teleborsa, - Diciotto milioni di euro stanziati Dalla Regione Sicilia nel triennio 2017-2019 per garantire la funzionalità degli aeroporti di Trapani e Comiso e avviare le nuove gare di co-marketing, ...

Sicilia - 10 milioni di euro sequestrati all’armatore Morace : “Bandi di gara pilotati” : Dieci milioni di euro. È il valore dei beni stati sequestrati dai carabinieri a Vittorio Morace, socio di maggioranza della Liberty Lines e presidente della società sportiva Trapani Calcio. Il decreto è stato emesso emesso dal tribunale, su richiesta della procura di Palermo. Il provvedimento scaturisce dalle indagini che portarono all’operazione Mare nostrum del 19 maggio scorso. Oltre all’armatore, che era finito agli arresti, ...

Sicilia - aumentano le assunzioni : ma all’Ars. Ai gruppi 4 milioni in più ogni anno per pagare nuovi collaboratori : Non bastano 177 dipendenti, non bastano 70 lavoratori ‘quasi stabilizzati’, che da anni, legislatura dopo legislatura, lavorano nei gruppi parlamentari. Non bastano neanche i portaborse, i collaboratori personali dei consiglieri regionali Siciliani, che però sull’isola si chiamano deputati, come a Roma. Nossignore. I tre milioni di euro risparmiati dalla cura dimagrante imposta dal decreto Monti all’Assemblea regionale Siciliana sono stati ...

Dalla Regione avvisi per oltre 400 milioni di euro per sostenere le imprese Siciliane : PALERMO - avvisi per oltre 400 milioni di euro, il primo da 120 mln, il secondo da 167 mln e un terzo da 120 mln sono stati pubblicati dal governo Musumeci per sostenere le imprese; si tratta di ...

Dai migranti in Sicilia al terremoto di Norcia : ?così Oxfam “investe” 18 milioni in Italia : Lo scandalo sessuale che ha investito i vertici di Oxfam a Londra rischia di lasciare un segno anche in Italia dove l’organizzazione umanitaria ha sei sedi (Arezzo, Firenze, Milano, Roma, Catania e Milazzo). Gli interventi che realizza nel nostro Paese sono finanziati da donazioni e per il 54% dai fondi pubblici. «Siamo preoccupati per l’onda mediatica sproporzionata che si è messa in moto», dice il direttore di Oxfam Italia, Roberto ...

La Sicilia rischia di perdere altri 19 milioni di euro per le imprese : "Decine di aziende Siciliane attendono da quasi un anno circa 19 milioni di euro in totale, a loro dovuti per progetti di investimento approvati e finanziati con fondi europei". Lo rivela Alessandro ...

Siccità in Sicilia : mancano oltre 60 milioni di metri cubi d’acqua - si teme la crisi idrica : Emergenza Siccità in Sicilia: in mancanza di piogge si teme la crisi idrica con conseguente turnazione. Secondo l’Osservatorio regionale delle acque, rispetto allo scorso anno mancano oltre 60 milioni di metri cubi d’acqua. Situazione particolarmente critica a Palermo: la Giunta Siciliana ha chiesto al Governo lo stato di calamità, su sollecitazione del Comune e dell’Amap, la municipalizzata acquedotti. L’azienda comunale ...