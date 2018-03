Sia benedetto Testori | l' ultimo dei maledetti

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - NAUFRAGHI NEL CAOS/ Paola Di Benedetto e AlesSia Mancini litigano per il fuoco : ISOLA dei FAMOSI 2018, è CAOS tra i NAUFRAGHI per via del cibo che scarseggia a causa del provvedimento della produzione: paura per Francesca Cipriani.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 20:42:00 GMT)

Don Michele Barone - da ospite Rai e Mediaset al carcere/ Barbara d'Urso : “Mi aveva benedetto - Siamo scioccati” : Don Michele Barone, da ospite Rai e Mediaset al carcere. Barbara d'Urso imbarazzata: “Mi aveva benedetto, siamo scioccati”. Le ultime notizie sul sacerdote accusato di violenze sessuali(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:57:00 GMT)

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - il calciatore Matteo Gentili a Pomeriggio 5 : "A gennaio ci Siamo baciati - ora..." : "Ho visto Paola molto fredda e distaccata, non è quella che conosco io". Così Matteo Gentili, calciatore del Real Forte Querceta, a Pomeriggio 5 commenta la reazione di...

PAOLA DI BENEDETTO/ Pensa a Francesco Monte - ma non convince AlesSia Mancini (Isola dei famosi 2018) : Sull'Isola dei famosi 2018 PAOLA Di BENEDETTO sente la mancanza di Francesco Monte, che lasciato il reality. La ex madre natura non gode della simpatia di Alessia Mancini.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:00:00 GMT)

“Paola Di Benedetto? Rifatta! Madre Natura solo di nome”. La foto - la prova. All’Isola è un vero schianto - perfetta sotto ogni punto di vista. Peccato che a forza di scavare nel passato - quel particolare - dove il chirurgo ha messo mano - alla fine Sia emerso : Sappiamo bene, ormai, che Paola Di Benedetto, una delle naufraghe più in vista (e più sexy) di questa edizione dell’Isola dei Famosi, è stata Madre Natura di Paolo Bonolis. Madre Natura di nome, sì, ma non proprio di fatto. Perché sembra proprio che la bella Paola, che in Honduras, nel giro di pochissimi giorni, è riuscita a conquistare subito Francesco Monte, si sia fatta un po’ aiutare. Dal chirurgo, of course. Sapete come ...

Benedetto Sia il cancro in pubblico. Mette fine alla medioevale dicotomia malattia-vergogna : ... troppo spesso ignari delle conseguenze enormi - persino più importanti della politica - delle loro scelte.

Benedetto Sia il cancro in pubblico. Mette fine alla medioevale dicotomia malattia-vergogna : Sta succedendo qualcosa di importante, dirompente, nuovo nell'opinione pubblica italiana. Finalmente il cancro, soprattutto attraverso la vicenda di Nadia Toffa e ora le parole-rivelazione di Daria Bignardi, ha rotto il "soffitto di cristallo" dei mass media. Della televisione, anzitutto, e poi di rimando del web, attraverso i social media. Che hanno inondato la rete di messaggi sul tema, liberando una pulsione per troppo tempo trattenuta, per ...

Isola dei famosi 2018 : Paola Di Benedetto contro AlesSia Mancini Video : Lunedì scorso è andata in onda la prima puntata della tredicesima edizione dell'Isola dei famosi e sta riscuotendo un grande successo. Il pubblico italiano segue con interesse e curiosita' le vicende dei naufraghi che hanno come sfondo la splendida Isola caraibica. Il reality della sopravvivenza sta facendo parlare molto di sé a causa di alcune liti tra i naufraghi. In realta' non stanno passando bei momenti per via delle forti precipitazioni ...