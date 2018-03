Si spara davanti a Casa Bianca e muore

: Washington, un uomo si è sparato davanti alla #CasaBianca. La residenza del presidente Usa è stata subito posta in… - RaiNews : Washington, un uomo si è sparato davanti alla #CasaBianca. La residenza del presidente Usa è stata subito posta in… - LaStampa : Usa, un uomo si spara davanti alla Casa Bianca - matteoberlusca : Usa, un uomo si spara davanti alla Casa Bianca -

Un uomo si ètoall'entrata nord dellaed è morto sul colpo. Lo riferiscono sia la polizia di Washington sia gli agenti del Secret Service, che proteggono il presidente Trump, (che si trova da ieri nella sua residenza a Mar-a-Lago in Florida e tornerà questa sera a Washington D.C.). Al momento non è noto il motivo del gesto, che non ha precedenti. Si indaga anche per scoprire se l'uomo sia stato in qualche modo politicamente motivato.(Di sabato 3 marzo 2018)