Sesta medaglia al Mondiale su Pista | Simone Consonni è bronzo nell' omnium

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 21 febbraio : Sofia Goggia MEDAGLIA D’ORO! Carolina Kostner Sesta dopo il corto : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 . Un mercoledì 21 febbraio che sarà veramente per cuori forti. Ci attendono subito emozioni fortissime durante la notte. Alle 3.00 dovremo trattenere il fiato per Sofia Goggia in discesa libera. Sappiamo che la bergamasca è donna da tutto o niente, prendere o lasciare. Di sicuro attaccherà a tutta: la speranza è che riesca finalmente a portare a termine ...

Uno snowboard tutto d'oro per l'italiana Moioli : Sesta medaglia azzurra alle olimpiadi della neve : Nel 2016, prima italiana a vincere la coppa del mondo nella specialità. Poi l'atterraggio in Corea con tutti i pronostici dalla sua parte che potevano anche schiacciarla. Non è successo. Da poche ore ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Anna Cappellini e Luca Lanotte in missione per la Sesta medaglia europea : La free dance sarà la prima delle due gare in programma in questa quarta giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, attualmente in corso di svolgimento a Mosca. Se il titolo sembra oramai già nelle mani della coppia francese composta da Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, la battaglia per le altre due posizioni del podio si annuncia assai serrata, con gli azzurri Anna Cappellini e Luca Lanotte che si trovano in terza ...