Serie C | Livorno-Cuneo 0-1 | Schiavi firma il blitz biancorosso

Serie C : duello a distanza fra Robur Siena e Livorno - Padova in casa e Lecce da testacoda : ROMA - C'è l'incognita maltempo sulla 28esima giornata del campionato di Serie C, chiamata ad aprire il mese di marzo. Buona parte della Penisola è infatti alle prese con piogge, neve e ghiaccio, ...

Serie C/ Rinviate due partite : non si gioca a Cuneo - stop anche per Arezzo Livorno (27^ giornata) : Serie C, Rinviate due partite nela 27^ giornata: la Lega Pro ha disposto il rinvio di Cuneo Pro Piacenza per maltempo e Arezzo Livorno per i problemi societari dei padroni di casa(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:52:00 GMT)

Serie C : il Lecce allunga - cade il Livorno : Il Livorno va ko a sorpresa in casa nella venticinquesima giornata del girone A di Serie C. Il Pontedera va a vincere sul campo dei labronici e permette alla Viterbese di riportarsi a -6 dagli ...

Video/ Livorno Pontedera (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Livorno Pontedera (risultato finale 0-1): highlights e gold ella partita della 25^ giornata di Serie C. Ai granata basta la rete di Pinzauti, firmata all'86'. (Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 10:08:00 GMT)

Serie C - per l'Alessandria 8° risultato utile di fila. Il Livorno crolla : AREZZO - Dopo aver perso all'esordio contro il Piacenza, il 24 novembre, Marcolini ha riportato l' Alessandria ai vertici del girone A di Serie C. I piemontesi hanno battuto anche l'Arezzo 0-2 con i ...

Serie C : pari per Livorno e Padova - tris Lecce : Distanze invariate in testa al girone A di Serie C dopo la ventiquattresima giornata di campionato. Il Livorno pareggia a Pistoia, il Siena secondo impatta ad Alessandria. Nel Girone B sempre il ...

Video/ Pistoiese Livorno (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata) : Video Pistoiese Livorno (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata della Serie C. Agli ospiti non basta la rete di Murilo.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:52:00 GMT)

RISULTATI Serie C/ Classifica aggiornata : il Pisa accorcia sul Livorno - ora il Matera! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C, Classifica aggiornata e Diretta gol live score: per la 24^ giornata di campionato oggi domenica 4 febbraio. Nel girone A frena il Livorno, nel girone C vola il Lecce(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 20:13:00 GMT)

Serie C : si ferma il Livorno - sempre bene Padova e Lecce : La 23esima giornata di Serie C ci consegna la prima sconfitta casalinga del Livorno che si fa superare da una scatenata Alessandria: ci pensa Gonzalez ad espugnare il Picchi. Non ne approfitta però il ...

Serie C - super Alessandria a Livorno. Il Cuneo ferma la Giana : LIVORNO - Tra le prime dieci del girone A vincono solamente in due. Una è il Monza (2-0 alla Lucchese), l'altra è una straordinaria Alessandria . I grigi di Marcolini fanno il colpo grosso e vanno a ...

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : i grigi fermano il Livorno! (23^ giornata) : RISULTATI SERIE C, Classifica aggiornata, diretta gol live score girone A, B, C (23^ giornata). Proseguirà quest’oggi il 23esimo turno del terzo campionato di calcio italiano(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 16:20:00 GMT)

Serie C Albinoleffe-Renate 2-0. Pari Lucchese-Livorno : BERGAMO - Nel posticipo del lunedì, l' Albinoleffe supera il Renate 2-0: vittoria importante per i seriani che tornano al successo che mancava da mesi e risalgono in classifica, portandosi a quota 29. ...

Serie C mercato : Livorno e Pisa sfida infinita - Lecce tratta un suo ex Video : La notizia più roboante di questa terza giornata del mercato dei club di #Serie C, è l'offerta della Ternana per ingaggiare il bomber [Video] Daniele Vantaggiato del Livorno. L'attaccante ha il contratto in scadenza al 30 giugno prossimo e gli umbri gli hanno proposto un accordo pluriennale per convincerlo a trasferirsi in rossoverde. Il Livorno non vuole privarsi dell'esperto attaccante e hanno avviato le trattative con il giocatore per un ...

Rugby - il miracolo di Pietro : dal letto d'ospedale al sogno della Serie A con il Livorno : Il ventenne Canepa nello scorso aprile finì ustionato dopo un incidente con il barbecue. Ora è il leader della squadra che combatte per la promozione