Serie A Verona | Pecchia | «Benevento? Partita importante»

Serie A Verona - Pecchia : «Benevento? Risponderemo colpo su colpo» : FORMIA - "L'obiettivo di questo ritiro era quello di poterci allenare con le condizioni climatiche migliori per permetterci di preparare la sfida di domenica e siamo soddisfatti di come abbiamo ...

Serie A Benevento-Verona, ultime news e formazioni: Out Viola e Sandro. Sarà una autentica sfida salvezza quella che andrà in scena al

Serie A - Benevento-Verona : giallorossi favoriti : TORINO - Sfida salvezza tra Benevento e Verona al "Ciro Vigorito" della città campana. Si affrontano le ultime due squadre in classifica, con i sanniti a quota 10 punti e gli scaligeri a 19: vincere ...

Serie A Benevento - dubbi D'Alessandro e Sandro per il Verona : Benevento - D'AlesSandro e Sandro sono i due dubbi principali di Roberto De Zerbi per l'importantissimo scontro salvezza di domenica contro il Verona. I due giocatori hanno svolto anche oggi una ...

Serie A Benevento - Sandro e D'Alessandro in dubbio per il Verona : Benevento - Una sola sessione d'allenamento - invece che una doppia seduta come da programma - per il Benevento di De Zerbi. Sul rettangolo verde di Paduli, i giallorossi hanno lavorato sia sotto il ...

Serie A Verona - Valoti ko : trauma distrattivo al polpaccio : Verona - Seduta mattutina allo Sporting Center Il Paradiso di Peschiera per il Verona . I gialloblù hanno svolto un lavoro di forza in palestra prima di passare ad esercizi di trasformazione sul campo.

Serie A : Benevento-Verona a Valeri : ANSA, - ROMA, 1 MAR - Questi le altre designazioni per le partite della 27/a giornata, ottava di ritorno, del campionato di calcio di Serie A: Benevento-Verona: Valeri; Chievo-Sassuolo: Guida; Genoa-...

Serie A Verona - parzialmente in gruppo Buchel e Heurtaux : Verona - Il Verona , allo Sporting Center Il Paradiso di Peschiera, ha ripreso gli allenamenti, in vista del prossimo impegno con il Benevento . La squadra, agli ordini di Fabio Pecchia , ha ...

Serie A Verona - a parte Buchel e Heurtaux : Verona - Dopo la vittoria di misura sul Torino, il Verona ha ripreso gli allenamenti. A gli ordini di mister Fabio Pecchia, la rosa è stata divisa in due gruppi: lavoro defaticante tra campo e ...

Video/ Verona-Torino (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata) : Video Verona Torino (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita di Serie A che ha visto gli scaligeri di Pecchia tornare alla vittoria e soprattutto in corsa per la salvezza.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:30:00 GMT)

Serie A : vincono Fiorentina - Verona - Samp e Lazio : Roma, 25 feb. , askanews, vincono Fiorentina, Verona, Sampdoria e Lazio negli incontri pomeridiani della ventisettesima giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina batte il Chievo 1-0, il Verona ...

Serie A - 26^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Sassuolo-Lazio 0-3 - Verona e SPAL per la salvezza : Quattro partite nel pomeriggio per la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La Lazio ha sconfitto il Sassuolo a domicilio per 3-0 ed è così risalita in terza posizione: superata l’Inter in attesa del big match di questa sera tra Roma e Milan. Doppietta di Milinkovic-Savic (al 7′ stupendo calcio a giro dal limite dell’area di rigore su invito di Felipe Anderson, al 47′ incornata nel cuore dell’area di rigore su ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Contro il Verona per dimenticare il derby» : Torino - "Togliere gli aspetti negativi delle partite precedenti e pensare alla prossima come fosse una finale" . Il Torino di Mazzarri punta l'obiettivo Verona cercando di dimenticare il ko nel derby ...

Serie A Verona - Pecchia : «Sento la fiducia e penso solo al Torino» : Verona - Alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico dell'Hellas Verona Fabio Pecchia ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico ha fatto il punto sulla lotta salvezza, ...