Serie A Sky Sport Diretta 27a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio

SKY e Fox - tutte le Serie tv del mese di marzo : Sky non si ferma mai, guarda sempre avanti e ha capito, ancora una volta, che l’unione fa la forza. È per questo che ha appena annunciato una nuova partnership con Netflix, la prima al mondo del suo genere, che permetterà ai clienti Sky di accedere ai prodotti del celebre servizio streaming attraverso la piattaforma Sky Q. E viceversa i clienti Netflix potranno migrare il proprio account nel nuovo pacchetto Sky che verrà creato ad hoc o ...

Serie A 2017 - 2018 Sky Sport e Premium. Anticipi e posticipi 27a - 33a Giornata : La Lega di Serie A nei giorni scorsi, dopo i risultati dell'ultimo turno di Uefa Champions League e Uefa Europa League ha comunicato gli Anticipi e posticipi fino alla quattordicesima Giornata del giorne di ritorno della Serie A TIM, ovvero la numero 33 del torne...

Su Sky Atlantic HD la nuova Serie tv HBO «Here and now - una famiglia americana» : Su Sky Atlantic HD torna la grande serialità targata HBO. Dal 27 febbraio arriva, in prima visione esclusiva dalle 21.15, HERE AND NOW – UNA famiglia AMERICANA, una nuova, ambiziosa produzione del canale via cavo americano firmata da Alan Ball, Premio Oscar® per lo script di American Beauty e creatore e showrunner di serie tv di culto come Six Feet Under (9 Emmy Awards) e True Blood. A guidare il c...

Sky Italia lancia 'Gheddafi' - la Serie ideata da Roberto Saviano - TV/Radio - Spettacoli : Dopo l'annuncio un anno fa , cresce l'attesa anche sui media Usa per il progetto della serie tv sulla vita di Gheddafi scritta da Roberto Saviano. L'autore di Gomorra - romanzo da cui è scaturito il ...

Calcio in Tv - Serie A oggi 25 febbraio 2018 : partite 26giornata in diretta su Sky e Premium - info streaming : Serie A, ventiseiesima giornata di Campionato: diretta tv e streaming Premium, oggi 25 febbraio 2018 Ecco quali saranno tutti i match di Serie A in diretta oggi sui canali Calcio di Mediaset Premium: ...

Serie A Sky Sport Diretta 26a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Roberto Saviano da Gomorra a Gheddafi : al via la lavorazione per la nuova Serie Sky : Da Gomorra alla nuova Zero Zero Zero, Roberto Saviano non si ferma mai ed è di poco fa la notizia che sarà proprio lui a firmare la nuova serie Sky che sarà incentrata sulla vita di Gheddafi. Sky Italia sta sviluppando la serie insieme a Entertainment One e Palomar e punterà a ripercorrere la vita del dittatore libico con particolare attenzione al suo impatto sul mondo moderno. A firmare il soggetto di serie saranno proprio il papà di Gomorra ...

Sky - ecco le Serie tv in onda e on demand a marzo : marzo è un mese di grandi ritorni per le serie tv disponibili sul pacchetto Sky, ma anche di qualche piccola ma molto attesa novità. E gli appassionati potranno godersi anche due nuovi titoli in formato cofanetto da seguire un episodio dopo l’altro. In onda The Resident – prima stagione dal 5 marzo in onda su Fox Life Arriva in prima visione assoluta il nuovo medical drama che sta spopolando negli Stati Uniti dipingendo le vicende di tre ...

Gomorra Terza Stagione (Sky) è ancora la Serie tv più richiesta in Italia : Dopo l'attesissima première della Terza Stagione di Gomorra in Italia lo scorso novembre, Parrot Analytics, la società di analisi dei dati TV con sede a Los Angeles, ha rilevato che la serie è riuscita a mantenere il proprio primato anche nel nuovo anno, classificandosi al primo posto in Italia a gennaio 2018 fra le produzioni più richieste dal pubblico. Al suo debutto, il tasso di domanda registrato dalla serie ...

