Serie A | le 8 cose da seguire della 27giornata

Video/ Casertana Cosenza (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata) : Video Casertana Cosenza (risulato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 27^ giornata di Serie C. Rossoblu al successo grazie alla rete di Alfageme. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:58:00 GMT)

Serie C - il Rende vince il derby a Catanzaro. Ko Cosenza e Reggina : Leggi la cronaca testuale della gara Perdono Cosenza e Reggina. Lupi sconfitti a Caserta per 1-0 , Leggi , . Reggina ko al Granillo contro il Trapani 1-2 , Leggi, .

Serie A - le 8 cose da seguire nella 26giornata : 1. SPAL-Crotone: momento decisivo per la stagione ferrarese La SPAL non vince da quando, il 17 dicembre dello scorso anno, ha battuto in trasferta il Benevento. Da allora la squadra di Semplici ha ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : nell’anticipo dell’11a giornata Padova-Cosenza 11-4. Poker per Laura Barzon : L’andata dei quarti di finale di Eurolega incalza e così Padova ha dovuto anticipare il match valido per l’11a giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile contro Cosenza: nel fine settimana infatti le patavine ed il Catania saranno impegnate nel massimo torneo continentale per club (le etnee osservano il turno di riposo in questa giornata di campionato). A Padova finisce 11-4 per le padrone di casa contro un Cosenza ...

Video/ Cosenza Reggina - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 26giornata - : Video Cosenza Reggina , 1-1, :highlights e gol della partita della 26giornata di Serie C. Hadziosmanovic riapre la sfida per gli amaranto.

Video/ Cosenza Reggina (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 26^ giornata) : Video Cosenza Reggina (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita della 26^ giornata di Serie C. Hadziosmanovic riapre la sfida per gli amaranto nel secondo tempo. (Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:40:00 GMT)

Serie C - Cosenza-Reggina 1-1 : Cosenza e Reggina hanno pareggiato 1-1 , 1-0, nel posticipo della 25/a giornata, sesta di ritorno, del girone C del campionato di Serie C. - Classifica: Lecce 56 punti; Catania 49; Trapani 44; ...

Serie C Cosenza-Reggina - il derby di Calabria termina 1-1 : COSENZA - Il derby di Calabria tra Cosenza e Reggina si chiude sull'1-1. I padroni di casa vanno in vantaggio nella prima frazione di gioco con un calcio di rigore trasformato da Bruccini, nella ...

La lettera virale della prof alla Fedeli : Ministro - non parli di cose Serie : Altro che "Buona scuola". A giudicare dalla lettera scritta da una professoressa al Ministro della Pubblica istruzione Valeria Fedeli, diventata virale in questo ore su Facebook, lo stato d'animo del corpo docente italiano è tutt'altro che soddisfatto."Cara Valeria - si legge nella missiva rilanciata dal sito OggiScuola - scusa se ti do del tu ma in sala insegnanti si usa così. Volevo parlarti del cellulare, ...

Serie A - le 8 cose da seguire della 25giornata : La transizione offensiva dell'Udinese può risultare indigesta alla Roma Aver rovesciato il triangolo centrale è stato per Di Francesco il modo con cui provare a limare i problemi emersi negli ultimi ...

Video/ Catania Cosenza (2-2) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Catania Cosenza (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita della 25^ giornata di Serie C. Manneh salva gli etnei con la rete segnata all 88'.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 10:02:00 GMT)

Diretta Catania " Cosenza dove vedere in tv e streaming gratis Serie C : Domenica 11 febbraio alle ore 16.30 lo stadio Angelo Massimino di Catania ospiterà Catania-Cosenza, gara valida per la 22a giornata di Serie C 2017/2018. Di seguito vi troverete tutte le informazioni ...

Serie A - le 7 cose da seguire della 24giornata : 1. Chi esce e chi rimane nella lotta salvezza Se si esclude solo il Benevento, che forse possiamo già dare per spacciato, la lotta salvezza rimane apertissima, con i restanti due posti che decretano ...

Video/ Cosenza Siracusa (0-0) : highlights della partita (Serie C 24^ giornata) : Video Cosenza Siracusa (risultato finale 0-0): highlights della partita valida nella 24^ giornata della Serie C. Nono risultato utile di fila per i lupi calabresi.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 11:32:00 GMT)