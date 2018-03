Serie A | gol e marcatori della 27esima giornata

Video Gol Napoli-Roma 2-4 : Highlights e Tabellino Serie A 03-03-2018 : Risultato Finale Napoli-Roma 2-4: Cronaca e Video Gol Insigne, Under, Dzeko, Perotti, Mertens 27° Giornata Serie A 03 Marzo 2018. Finisce con un rocambolesco quanto inaspettato 2-4 il big match del sabato sera Napoli-Roma. Nel terzo anticipo della 27° giornata di Serie A, il Napoli capolista cade sotto i colpi di una Roma non certo bella ma cinica, che con la vittoria di oggi scavalca nuovamente i cugini laziali. Il primo tempo comincia a ...

Video Gol Lazio-Juventus 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 3-3-2018 : Risultato Finale Lazio-Juventus 0-1: Cronaca e Video Gol Dybala 27^ Giornata Serie A 3 Marzo 2018. All’Olimpico la Juventus al 92esimo minuto sconfigge la Lazio di Simone Inzaghi: decide la sfida l’uomo più atteso, che durante tutto l’arco della partita aveva fatto bene soltanto a sprazzi: stiamo parlando di Paulo Dybala. Decide il numero 10 dei bianconeri, che porta proprio a 10 le vittorie consecutive in campionato. Una ...

Serie A - 27^ giornata : SPAL-Bologna 1-0 : tre punti salvezza - decide il gol di Grassi. Destro si divora il pareggio : La SPAL ha vinto il derby con il Bologna per 1-0. L’anticipo della 27^ giornata della Serie A ha sorriso ai biancoblu che in casa hanno conquistato tre punti pesantissimi in ottica salvezza: ora sono quartultimi con due punti di vantaggio sul Crotone che domani affronterà il Torino e quattro di margine sul Verona atteso dal match col Benevento. La partita si è decisa già al 10′ quando Gonzalez ha atterrato Antenucci lanciato a rete: ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : luci all'Olimpico! (27^ giornata) : Risultati Serie A, 27^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei tre anticipi di sabato 3 marzo. Oggi sono in programma Spal-Bologna, Lazio-Juventus e Napoli-Roma(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 17:12:00 GMT)

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (29^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 3 marzo per la ventinovesima giornata. Squadre in campo dopo il turno infrasettimanale(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 05:01:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score gironi A - B - C (28^ giornata) : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi A, B e C. Tutto il programma della 28^ giornata si disputa sabato 3 marzo, ad eccezione dell'anticipo di Trieste(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 03:00:00 GMT)

Serie B Palermo - Valoti : «Carte in regola per tornare in Serie A» : Palermo - "Sono qui con grande piacere, sono emozionato. Ringrazio il patron Zamparini per l'opportunità, ho molto entusiasmo" . A dirlo è il nuovo direttore sportivo del Palermo , Aladino Valoti , ...

Video/ Venezia-Ternana - 2-0 - : highlights e gol della partita - Serie B 28giornata - : Video Venezia Ternana , risultato finale 2-0, : gli highlights e i gol della partita di Serie B che ha visto prevalere gli uomini di Filippo Inzaghi.

Video/ Empoli Avellino - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 28giornata - : Video Empoli Avellino , 1-1, : gli highlights e i gol della partita di Serie B. D'Angelo salva gli irpini al 95' prima di venire espulso.

