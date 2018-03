SERIE A | GATTUSO SU MILAN INTER Kalinic? Per i miei giocatori mi strapperei il

SERIE A Milan - i convocati di Gattuso per l'Inter : Abate out : MilanO - Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico del Milan Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del derby con l' Inter , in programma domani alle 20.45 a San Siro. ...

SERIE A - si punta sulla riconferma di Gattuso : TORINO - Dopo aver conquistato conquistato la finale di Coppa Italia ci sono solo elogi per Rino Gattuso. Al coro si aggiungono i bookmaker, che mettono Ringhio in prima fila nella scommessa su chi ...

SERIE A - Tacchinardi : «Roma-Milan? Capolavoro di Gattuso» : ROMA - " Milan ? La squadra gioca un bel calcio, non è solo coraggio, forza e grinta. Pratica una manovra sempre veloce e dinamico. Sono contento del lavoro di Rino, ricordando anche tante battaglie ...

SERIE A Milan - Gattuso : «Spero che Cutrone si trovi una bella fidanzata» : MilanO - Milan-Sampdoria è uno spareggio per l'Europa. Lo sa bene Rino Gattuso , l'allenatore dei rossoneri: "Noi non possiamo sbagliare, loro si perché hanno tre punti in più in classifica. La ...

Milan - Gattuso in conferenza tra battute e frasi SERIE : “Cutrone deve fare l’amore - sul futuro…” : conferenza stampa di vigilia per il tecnico del Milan Rino Gattuso. I rossoneri affronteranno domani sera la Sampdoria in un importante scontro diretto per l’Europa League. Ecco le parole dell’allenatore del Milan tra battute e frasi serie: “Io penso che con Cutrone dovete stare tutti tranquilli. Non cominciamo a fare paragoni o a parlare di Nazionale, deve crescere. deve lavorare lavorare lavorare e riposare riposare riposare. ...

SERIE A Milan - Kessie sicuro : «Sono più forte di Gattuso tecnicamente» : MilanO - "Gattuso è stato un grande campione. Chi è tecnicamente più forte tra noi? Penso io" . Cosi', scherzando, il centrocampista rossonero Franck Kessie ha chiuso, dalle telecamere di "Milan TV", ...

SERIE A Milan - Kessie : «Gattuso? La mia tecnica è superiore» : MilanO - "Gattuso è stato un grande campione. Chi è tecnicamente più forte tra noi? Penso io" . Cosi', scherzando, il centrocampista rossonero Franck Kessie ha chiuso, dalle telecamere di "Milan TV", ...

VIDEO/ Spal Milan - 0-4 - - Gattuso : Cutrone tarantolato. Highlights e gol della partita - SERIE A 24giornata - : VIDEO Spal Milan , 0-4, : Highlights e gol della partita di Serie A per la 24giornata. Le immagini salienti del match di Ferrara , sabato 10 febbraio, .

SERIE A - Milan. Gattuso : 'Buona partita ma i problemi non sono finiti' : La crescita di Biglia Il centrocampista argentino ha poi commentato la gara e le parole di Gattuso a Sky Sport. "L'inizio è stato difficile, tra l'infortunio e i risultati, poi mi sono dovuto fermare ...

Pagelle / Udinese Milan (1-1) : Fantacalcio - i voti. Buona prova di Oddo - che grinta Gattuso! (SERIE A) : Pagelle Udinese Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata alla Dacia Arena. Suso realizza una splendida rete ma un autogol di Donnarumma consente ai friulani di pareggiare.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:29:00 GMT)

SERIE A - Udinese-Milan. Gattuso : 'È stato il miglior Milan della stagione. André Silva? Gli manca il veleno' : Tra i protagonisti della gara della Dacia Arena c'è sicuramente lo Suso, che ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la perla che ha regalato il momentaneo vantaggio ai rossoneri: "Com'è nato ...

SERIE A - Udinese-Milan. Gattuso : 'Serve crescita caratteriale. André Silva? Gli manca il veleno' : L'età media della nostra rosa è di 23/24 anni e quando succedono queste cose l'età influisce secondo me", il commento dell'allenatore rossonero ai microfoni di Sky Sport. "André Silva? Gli manca il ...

SERIE A - Oddo-Gattuso e quelle pazze storie Mondiali : il barbiere - la lumaca e altre 'pirlate' : "Va bene Rino, ti aiuto, ma non chiedermi di farti bello, sono un difensore che sa usare le forbici, non la Madonna di Lourdes...". Gattuso non andava in cerca di miracoli, anzi: ha sempre rivendicato ...

SERIE A - Udinese-Milan : la conferenza di Gattuso LIVE : Tre vittorie consecutive in campionato, l'ultima " quella conquistata contro la Lazio " ancora più preziosa perchè ottenuta contro una squadra più avanti in classifica come mai successo prima in ...