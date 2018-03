Serie A 2018-2019 | le date e tutte le novità | si fa largo un’ipotesi innovativa

Nuoto - Pro Swim Series Atlanta 2018 : Federica Pellegrini seconda nei 200 dorso negli Stati Uniti : Federica Pellegrini ben si è comportata nella vasca di Atlanta (Stati Uniti) nella seconda giornata delle Pro Series negli States. La campionessa di Spinea si è classificata in seconda posizione nei 200 dorso, in una distanza che non ha mai disdegnato, ripresa in questa stagione di “scarico” dopo le fatiche delle annate precedenti. 2’11″28 il crono della veneta preceduta da un’eccezionale Taylor Ruck ...

Probabili Formazioni Milan-Inter - Serie A 27^ giornata 04-03-2018 : E’ uno dei match più attesi della 27^ giornata, il “derby della Madonnina”. Le due squadre si affronteranno domenica 4 Marzo alla stadio “Giuseppe Meazza” alle ore 20:45, la sfida sarà diretta da Di bello. Le due squadre sono in un momento opposto, il Milan infatti non perde da ben 12 partite incluse tutte e tre le competizioni. Il Milan dopo l’umiliante girone di andata con il mister Vincenzo Montella, ...

Ascolti tv ieri - Speciale Porta a Porta vs Immaturi – La Serie | Auditel 03 marzo 2018 : Quali saranno stati i risultati degli Ascolti tv di ieri, 2 marzo 2018, tra i nove principali canali del digitale terrestre? L’ultimo giorno di campagna elettorale avrà riscosso maggior interesse tra i telespettatori o le vicende degli Immaturi di Canale 5 avrà avuto la meglio? Scopriamolo assieme leggendo tutti i dati Auditel della giornata di ieri. Ascolti tv ieri, 2 marzo **dati disponibili a partire dalle ore 10.10** RAI 1. Con ieri ...

Ginnastica - Serie A 2018 Oggi si torna in pedana - prima tappa ad Arezzo. Programma - orario d'inizio e tv : come seguire la gara - 3 marzo - : La gara non sarà trasmessa né in diretta tv né in diretta streaming, DIRETTA LIVE scritta su OASport. Su Volare.tv sarà disponibile una sintesi , a pagamento, nei giorni seguenti l'evento. SABATO 3 ...

Ginnastica - Serie A 2018 – Oggi si torna in pedana - prima tappa ad Arezzo. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la gara (3 marzo) : Oggi sabato 3 marzo si disputa la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Si torna finalmente a gareggiare dopo il lungo inverno, ad Arezzo scatta la stagione che porterà agli Europei di agosto e ai Mondiali di ottobre. Le ragazze sono pronte per tornare in pedana e regalarci un grande spettacolo anche se la forma non sarà delle migliori visto che gli appuntamenti clou sono molto in là nel calendario. Il format del massimo ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : prima tappa in DIRETTA. Le giovani trascinano la Brixia Brescia. Torna Carlotta Ferlito - Mori e Meneghini in gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ad Arezzo inizia ufficialmente la lunga stagione della Polvere di Magnesio che culminerà con gli Europei ad agosto e i Mondiali ad ottobre. Le ragazze Tornano in pedana dopo un lungo inverno di allenamenti e proveranno subito a mettersi in luce anche se non ci si potrà subito aspettare un LIVEllo altissimo visto che i carichi di lavoro sono ...

Boxe - World Series 2018 : British Lionhearts-Italia Thunder 5-0. Azzurri con le ossa rotte a Liverpool : L’Italia Thunder ritorna, è proprio il casi di dirlo, con le ossa rotte dalla trasferta di Liverpool: i British Lionhearts si sono imposti con un nettissimo 5-0 nell’incontro valido per le World Series of Boxing 2018. Nella categoria 46-49 kg Yafai Galal ha battuto ai punti con giudizio unanime Federico Serra. I cartellini dei giudici parlano chiaro: 50-45, 50-45, 49-46. In pratica soltanto un giudice, il bulgaro Pavel Pavlov, ha ...

Karate - Series A Salisburgo 2018 : Gianluca Gallo e Carola Casale sfiorano il podio nel kata - terzo posto per la Master Rapid nella gara a squadre : Si è aperta oggi a Salisburgo (Austria) la seconda tappa della Series A di Karate. Prima giornata dedicata interamente alle gare del kata, dove gli azzurri hanno realizzato una buona prestazione. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dalla gara maschile dove Gianluca Gallo si ferma ai piedi del podio dopo un torneo molto brillante. L’azzurro è riuscito a vincere in scioltezza tutti i match del proprio pool, ottenendo così ...

DIRETTA/ World Series Boxe 2018 streaming video e tv : Clemente Russo sconfitto da Pantaleev! : DIRETTA British Lionhearts-Italia Thunder: info streaming video e tv. Nuovo appuntamento con la World Series of boxing per la franchigia azzurra: sul ring anche Clemente Russo.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 22:48:00 GMT)

“Immaturi – La Serie” – Settima puntata di venerdì 2 marzo 2018. Trama e anticipazioni. : Immaturi, il film del 2010 diretto da Paolo Genovese, è diventato una serie televisiva in onda su Canale 5 al venerdì sera. Dopo un ottimo debutto con oltre il 19% di share, la fiction è progressivamente calata fino a sprofondare al 12% nelle ultime tre puntate trasmesse. Stasera va in onda la Settima delle otto […] L'articolo “Immaturi – La serie” – Settima puntata di venerdì 2 marzo 2018. Trama e anticipazioni. sembra essere il primo su ...

Beach volley - Major Series 2018 Fort Lauderdale : il derby azzurro va all'esperienza di Nicolai/Lupo. Si conclude la favola di Ranghieri/... : Primo set meraviglioso per la nuova coppia tricolore Caminati/Ranghieri, che in terra statunitense stava vivendo una favola, avendo battuto nel turno precedente i campioni del mondo brasiliani ...

Immaturi - La Serie/ Anticipazioni dell'8 marzo 2018 : il finale di stagione : Immaturi la serie, Anticipazioni del 2 marzo 2018, in prima tv assoluta. Nuove notizie shock per i protagonisti. Claudia perdonerà Piero? Virgilio lascerà Doriana?(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 22:23:00 GMT)