Se sbaglio che succede?

«So che non lascerà mai la sua compagna e che merito di meglio - ma io voglio solo lui : sbaglio?» : Alessandra De Cristofaro Ciao, ti racconterò una storia banale, ma che poi quando la vivi tu, banale non è. 25 anni io, 30 lui, entrambi conviventi, con altre due persone, certo. Ti dico l’età perché non credevo davvero che a 25 anni potessi ridurmi (già) così. Siamo colleghi da due anni, ma solo circa 10 mesi fa iniziamo ad avvicinarci un po’. Dopo un paio di mesi chiaramente succede quello che succede sempre e iniziamo una relazione, ...