Se Berlusconi vincerà le elezioni | la Russia tornerà ad aere un alleato chiave in Europa

Berlusconi : M5s non vinceranno mai - mio obiettivo già raggiunto : E meno male, perchè sopno una setta, disposti a fare tutto quello che Grillo ordina pur di continuare ad essere dei mestieranti, dei mantenuti della politica'. Ne è convinto Silvio Berlusconi, &...

Silvio Berlusconi/ Elezioni 2018 : “Sì a un condono. Pd o M5s? Voto sprecato - ma vincerà il centrodestra” : Silvio Berlusconi sulle Elezioni 2018: “Sì al condono. Pd o M5s? Voto sprecato, ma vincerà il centrodestra”. Il leader di Forza Italia ha parlato anche della manifestazione anti-inciuci(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 11:45:00 GMT)

Berlusconi : escludo la grande coalizione - il centrodestra vincerà le elezioni : L'ipotesi "di una grande coalizione, che ancora oggi molti giornali insinuano, non è reale". A chiarirlo al termine dell'incontro con il presidente del Ppe, Josep Daul, a Bruxelles, è il leader di ...

Vittorio Feltri : 'Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - bene l'accordo. Ma il Cav come vincerà al Senato?' : 'Non sono molto contento, sono soddisfatto che abbiano trovato un accordo di massima'. Vittorio Feltri , ospite a L'aria che tira , su La7, commenta così il vertice di Arcore con Silvio Berlusconi , ...

Elezioni - Di Maio contro l’Economist : “Dicono che Berlusconi vincerà? Buon auspicio per noi. Sbagliano sempre” : “A me sembra di vivere lo stesso clima del referendum costituzionale. Vedo un certo establishment che si sta compattando tutto su Berlusconi, addirittura l’Economist, per il quale Silvio Berlusconi era inadatto a governare, ha cambiato idea”. Lo ha detto il candidato premier del M5s Luigi Di Maio in diretta su Facebook da Porto Marghera. “Non è che l’Economist abbia cambiato idea perché Berlusconi ha un’altra qualità di ...

