Sci alpino | Gigante Kranjska Gora 2018 | Marcel Hirscher dominante | Luca De Aliprandini

LIVE Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : E' subito dominio Hirscher! Kristoffersen insegue. De Aliprandini migliore degli ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom Gigante maschile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti. La prima manche scatterà alle ore 9.30, la ...

LIVE Sci alpino - SuperG Crans Montana 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia per continuare a vincere. Federica Brignone da podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo le emozioni delle Olimpiadi l’Italia si rituffa nel circuito iridato. Sono proprio Sofia Goggia e Federica Brignone le armi principali della squadra azzurra oggi. La bergamasca stava volando nella gara a cinque cerchi, prima che un errore compromettesse le chance non solo di vittoria ma anche di podio. Ha poi trionfato ...

Sci alpino - SuperG Crans Montana 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La gara sarà trasmessa in tv su Rai Sport + HD ed Eurosport HD e in streaming su Rai Play , Eurosport Player e Sky Go . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Crans Montana.

Sci alpino - SuperG Crans Montana 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino riparte da Crans Montana. La prima gara della due giorni in Svizzera è il SuperG. Alle Olimpiadi la vittoria è andata alla sorprendente ceca Ester Ledecka, che però non sarà presente. Nemmeno Lindsey Vonn sarà della partita: ecco perché il ruolo di favorita spetta ancor di più a Sofia Goggia. L’azzurra ha trionfato in discesa a PyeongChang ma in questa gara si stava ben comportando prima di ...

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte da Kranjska Gora. La prima gara della due giorni sulle nevi slovene è il Gigante. Un favorito d’obbligo, il solito, Marcel Hirscher, che ha PyeongChang ha dominato la gara olimpica. L’austriaco ha la possibilità di vincere la Coppa di specialità: per farlo deve vincere, senza fare calcoli (in stagione ne ha vinti 4 su 5), o in caso contrario arrivare davanti al rivale Henrik ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Katharina Liensberger vince il gigante di Zinal. Valentina Cillara Rossi 18esima : La due giorni di Coppa Europa a Zinal, in Svizzera, si è chiusa con il secondo slalom gigante. A vincere è stata l’austriaca Katharina Liensberger, che ha letteralmente dominato la gara, chiudendo in testa la prima manche con oltre un secondo sulle avversarie e controllando nella seconda. Il suo tempo totale è stato 2’17″91, precedendo di 1″77 la svizzera Aline Danoith e di 1″80 la norvegese Thea Louise Stjernesund, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kranjska Gora 2018 : riparte la caccia a Marcel Hirscher. L’austriaco vede le due Coppe di specialità : Dopo la parentesi olimpica riparte la Coppa del Mondo di sci alpino. Due le tappe in programma prima delle Finali di Are. La prima è quella di Kranjska Gora, dove si terranno due prove tecniche, un gigante e uno slalom. riparte, dunque, la caccia a Marcel Hirscher. L’austriaco ha raggiunto a PyeongChang quello che gli mancava, ovvero l’oro olimpico (ne ha vinti due, combinata e gigante), ed ora può rituffarsi nel circuito iridato per ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : la norvegese Stjernesund vince il gigante di Zinal. Azzurre lontane - Roberta Midali 17a : La norvegese Thea Louise Stjernesund conquista la prima vittoria in carriera in Coppa Europa, trionfando nel gigante a Zinal. La sciatrice scandinava, in testa già dopo la prima manche, ha preceduto di 19 centesimi l’austriaca Katharina Liensberger e di 33 centesimi la svizzera Aline Danioth, che hanno recuperato entrambe una posizione nella seconda manche. Quarto posto per l’altra elvetica Simone Wild (+0.42), che invece non si ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : dopo le Olimpiadi si riparte da Crans Montana. Goggia - Schnarf e Brignone a caccia del podio : Neanche il tempo di mettere da parte le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e subito ricomincia la Coppa del Mondo di sci alpino. Il circuito femminile fa tappa in Svizzera, a Crans Montana, dove sono in programma un superG ed una combinata alpina. Proprio in terra coreana il supergigante ha probabilmente regalato una delle più incredibili sorprese di tutti i Giochi, con la vittoria di Ester Ledecka. che poi ha saputo bissare l’oro ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Jasmine Flury vince il superG di Crans Montana - terza Tina Weirather. Valentina Cillara Rossi 12esima : Seconda gara in poche ore per la Coppa Europa a Crans Montana. Dopo la discesa andata in scena al mattino presto è stata la volta del superG. A vincere è stata la svizzera Jasmine Flury, con il tempo di 1’11″06, precedendo di 13 centesimi l’austriaca Nina Ortlieb, già seconda in discesa, e di 25 l’atleta del Liechtenstein Tina Weirather. Proprio a Crans Montana, infatti, è in programma il weekend di Coppa del Mondo ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : l’Austria monopolizza il podio nella discesa femminile di Crans Montana. Anna Hofer 14esima : Dominio dell’Austria nella discesa femminile di Crans Montana, valida per la Coppa Europa. A vincere è stata Ariane Raedler, alla seconda vittoria nel giro di tre giorni, che ha chiuso con il tempo di 1’16″83. La classe ’95 ha battuto di 63 centesimi Nina Ortlieb e di 79 Martina Rettenwender. L’Austria ha dominato la prova perché sono sei in totale le atlete in top ten: Elizabeth Reisinger ha chiuso quinta a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : le convocate dell’Italia per le gare di Crans Montana. Ci sono Goggia e Brignone : Torna la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino dopo l’emozionante avventura delle Olimpiadi. Le ragazze ricominceranno da Crans Montana dove nel weekend del 3-4 marzo sono in programma un SuperG (sabato, ore 10.30) e una combinata (domenica, ore 10.30 e 13.30). L’Italia sarà presente con dieci azzurre sulle nevi svizzere: Marta Bassino Federica Brignone Nicol Delago Nadia Fanchini Sofia Goggia Anna Hofer Johanna Schnarf Federica ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per le gare di Kranjska Gora. Ci sono Moelgg e Gross : Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, torna protagonista la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Gli uomini saranno impegnati a Kranjska Gora nel weekend del 3-4 marzo con due prove tecniche: sabato il gigante (09.30 e 12.30), domenica lo slalom (10.30 e 13.30). L’Italia sarà presente con 13 azzurri sulle nevi slovene. Giovanni Borsotti Luca De Aliprandini Florian Eisath Stefano Gross Alex Hofer Federico Liberatore Simon ...