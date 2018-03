Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La due giorni della Coppa del Mondo maschile di Kranjska Gora si chiude con lo Slalom . È l'occasione per completare la doppietta per Marcel Hirscher : dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l'austriaco ha l'...

Sci alpino - Combinata alpina Crans Montana 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Seconda gara della due giorni di Coppa del Mondo femminile di sci alpino a Crans Montana. Oggi si disputa la seconda e ultima Combinata alpina della stagione e pertanto verrà assegnata la Coppetta di specialità. La favorita è Wendy Holdener, per diversi motivi: in primis perché ha vinto a Wengen, poi perché a PyeongChang ha chiuso al terzo posto, infine perché proprio ieri la svizzera si è presa a sorpresa il primo podio della carriera in ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La due giorni della Coppa del Mondo maschile di Kranjska Gora si chiude con lo Slalom. È l’occasione per completare la doppietta per Marcel Hirscher: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha vinto 6 volte in Slalom, mancando il podio solo a Levi, quando ...

Sci alpino - Hirscher domina anche nel gigante di Kranjska Gora! Bosca migliore azzurro : E' nuovamente tempo di aggiornare le statistiche del fenomeno austriaco, quella di oggi è la 51esima vittoria in Coppa del mondo, l'undicesima di quest'anno e la quinta stagionale in gigante. ...

Coppa del mondo Sci alpino - Hirscher domina gigante Kranjska Gora e vince coppa di specialità : Giornata negativa per gli italiani: De Aliprandini, ottavo dopo la prima manche, esce di scena dopo poche porte, il miglior azzurro è Giulio Giovanni Bosca, che alla quinta gara di coppa del mondo ...

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2018 : Marcel Hirscher si prende tutto! Vittoria e coppa di specialità per l’austriaco : Marcel Hirscher fa bottino pieno a Kranjska Gora. Il campione austriaco trionfa nel Gigante sloveno, conquistando oltre alla Vittoria anche la quinta coppa del Mondo di specialità della carriera. Un altro vero e proprio dominio di Hirscher che si impone con quasi due secondi di vantaggio su tutti gli avversari: il nativo di Annaberg conferma di essere semplicemente di un’altra categoria. Dopo l’oro olimpico, dunque, un altro ...

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2018 : Marcel Hirscher si prende tutto! Vittoria e coppa di specialità per l’austriaco : Marcel Hirscher fa bottino pieno a Kranjska Gora. Il campione austriaco trionfa nel Gigante sloveno, conquistando oltre alla Vittoria anche la quinta coppa di specialità della carriera. Un altro vero e proprio dominio di Hirscher, che vince con quasi due secondi di vantaggio su tutti gli avversari, con il nativo di Annaberg che conferma di essere semplicemente di un’altra categoria. Dopo l’oro olimpico, dunque, un altro capolavoro ...

Sci alpino - superG femminile Crans Montana 2018 : l’ultima gara di Verena Stuffer sulle nevi svizzere. L’azzurra si ritira dopo 15 anni di attività : “Ripensando ai 15 anni passati, non avrei mai detto di avere resistito così tanto. Sono fiera di me stessa, con gente fortissima come Vonn, Maze e Riesch tutte della mia età che hanno scritto la storia dello sci. Si chiude un capitolo e se ne apre un altro, avrei voluto avere qualche soddisfazione in più nella mia carriera, mi sono spesso trovata a rincorrere, combattere, recuperare da infortunio, però penso che se sono ancora qui, allora ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Quarto posto che brucia”; Sofia Goggia : “L’obiettivo di fine stagione è la vittoria di Coppa del mondo in discesa libera” : C’è amarezza per le azzurre dopo il superG di Crans Montana (Svizzera) dove le aspettative erano quelle di salire sul podio. C’è andata vicina Federica Brigone, quarta e beffata da Wendy Holdener, terza ed arrivata addirittura a soli due centesimi dall’austriaca Anna Veith. “Quarto posto che brucia – ammette la sciatrice nostrana, bronzo olimpico nel gigante femminile a PyeongChang – Prima di Wendy Holdener ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo il superG di Crans Montana. Tina Weirather comanda la specialità ad una gara dal termine : Tina Weirather si è aggiudicata il superG di Crans Montana valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Un successo prezioso per l’atleta del Lietchtenstein, che si è così portata in testa alla Classifica di specialità: ad una sola gara dal termine, nelle Finali di Are, il secondo successo consecutivo sembra in pugno, potendo contare su 46 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut. Sul secondo gradino del podio ha chiuso ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : E’ subito dominio Hirscher! Kristoffersen insegue. De Aliprandini migliore degli azzurri ma lontano dal podio. Bravo Bosca! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante maschile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo. Riparte, dunque, la caccia a Marcel Hirscher. L’austriaco ha raggiunto a PyeongChang quello che gli mancava, ovvero l’oro olimpico (ne ha vinti due, combinata e Gigante), ed ora può rituffarsi nel circuito iridato per conquistare quello che, a sua detta, è sempre stato l’obiettivo principale della sua stagione: la settima ...

Sci alpino - SuperG Crans Montana 2018 : che beffa per Federica Brignone! Wendy Holdener le toglie il podio. Vince Tina Weirather : Podio già celebrato, foto di rito, poi è arrivata Wendy Holdener a rovinare la festa. La svizzera, con il pettorale 31, si è inserita al terzo posto del SuperG di Crans Montana, scalzando Federica Brignone e Michelle Gisin, che avevano realizzato lo stesso tempo. Una vera beffa per l’azzurra, costretta a scendere dal podio proprio quando pareva certa di poterci salire. La vittoria è andata a Tina Weirather, la prima a ripetere una vittoria ...

LIVE Sci alpino - SuperG Crans Montana 2018 in DIRETTA : Weirather in testa! Holdener si prende il podio : Brignone quarta con Gisin - Goggia pasticcia ed è dietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo le emozioni delle Olimpiadi l’Italia si rituffa nel circuito iridato. Sono proprio Sofia Goggia e Federica Brignone le armi principali della squadra azzurra oggi. La bergamasca stava volando nella gara a cinque cerchi, prima che un errore compromettesse le chance non solo di vittoria ma anche di podio. Ha poi trionfato ...

LIVE Sci alpino - SuperG Crans Montana 2018 in DIRETTA : Weirather in testa! Brignone terza con Gisin - Goggia pasticcia ed è dietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo le emozioni delle Olimpiadi l’Italia si rituffa nel circuito iridato. Sono proprio Sofia Goggia e Federica Brignone le armi principali della squadra azzurra oggi. La bergamasca stava volando nella gara a cinque cerchi, prima che un errore compromettesse le chance non solo di vittoria ma anche di podio. Ha poi trionfato ...