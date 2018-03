Scherma | Europei Cadetti e Giovani 2018 | tre medaglie azzurre! Davide Di Veroli oro nella

oasport

: #Sochi - Europei Cadetti Spada Maschile +++ OROOOOOO PER DAVIDE DI VEROLI +++ #scherma Foto BIZZI - Federscherma : #Sochi - Europei Cadetti Spada Maschile +++ OROOOOOO PER DAVIDE DI VEROLI +++ #scherma Foto BIZZI - Federscherma : EUROPEI CADETTI E GIOVANI SOCHI2018 - ORO, ARGENTO E BRONZO PER L'ITALIA NELLA SECONDA GIORNATA. TITOLO A DAVIDE DI… - Federscherma : #Sochi - Europei Cadetti Fioretto Femminile +++ ARGENTO PER CLAUDIA MEMOLI E BRONZO PER MARTINA FAVARETTO +++… -

(Di sabato 3 marzo 2018) La seconda giornata deglidi, in corso di svolgimento a Sochi (Russia) regala tre medaglia all’Italiacategoria under 17.Diconquista l’orospada, mentre nel fioretto femminile arriva l’argento di Claudia Memoli e il bronzo di Martina Favaretto. Partiamo dalla spada doveDisi conferma campione europeo dopo una gara dominata. L’atleta romano ha aperto subito brillantemente il torneo, superando tutti gli assalti del proprio girone. Poi sono arrivate le vittorie in successione con il tedesco Kamereit per 15-8, con l’ungherese Keszthelyi per 15-10, con l’ucraino Derkach per 15-5 e con il ceco Brykner per 15-9 che lo hanno portato sul podio. Diperò voleva solo il successo e lo ha dimostrato concludendo la sua impresa con altri due assalti perfetti, prima ha superato il tedesco Veltrup per 13-6 e ...