Schede sbagliate e scrutatori fantasma Nei seggi è già dramma

(Di domenica 4 marzo 2018) La sera di vigilia del voto è stata agitata da una serie di errori e contrattempi che hanno messo a dura prova la macchina elettorale. A Palermo si sono dovute ristampare nella notte 200.000dopo che in diverse zone erano state recapitate per errore quelle del collegio uninominale del Senato destinate a Bagheria. Nella provincia di Mantova leper le Regionali in Lombardia avevano il simbolo del Pd nazionale e non quello con l'aggiunta del nome del candidato governatore Giorgio Gori. E a Roma in diversinon si sono presentati i presidenti designati o glidi cui non è stato subito possibile trovare i sostituti mentre in altrinon sono ancora arrivati i necessari materiali, comprese in alcuni casi le urne. A Bagheria sullemanca pure il nome di Grasso Il problema di Palermo, è stato spiegato, ...